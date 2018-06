Koniec spodnej bielizne v politike, povedal Zeman a spálil trenírky

Prezident Miloš Zeman počas mimoriadneho brífingu, 14. júna 2018 v Prahe. Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky

Praha 14. júna (TASR) - Na svojrázny happening sa zmenil štvrtkový mimoriadny brífing českého prezidenta Miloša Zemana, píše spravodajský portál iDNES.cz.Zeman si na Pražský hrad zavolal vo štvrtok novinárov, nechal pred nimi zapáliť ohnisko a spoločne s vedúcim prezidentskej kancelárie Vratislavom Mynářom spálil kus červenej látky evokujúcej červené trenírky.povedala hlava štátu. Červené trenírky nedávno viseli nad Pražským hradom, kam ich zavesila skupina Ztohovem.Kancelária českého prezidenta oznámila v stredu mimoriadny brífing. O čo pôjde, riešila verejnosť aj na sociálnych sieťach. Očakávalo sa ohlásenie odchodu z funkcie zo zdravotných dôvodov, sobáš Zemanovej dcéry či narodenie dieťaťa. Na to, čo prezident oznámi, si mohli občania aj staviť v stávkovej kancelárii. Najzaujímavejšou bola možnosť, že prezident adoptuje svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka.povedal hovorca Ovčáček, čím vyvolal ešte väčšie otázniky. Zeman si napokon zo všetkých vystrelil, dodali Novinky.cz.Nechal spáliť symbol toho, čím sa mu jeho kritici pred časom vysmievali. Trenky sa potom spoločne s červenými kartami stali symbolom nesúhlasu s prezidentovou politikou.Prezident počas happeningu povedal, žekancelária hradu kúpila za korunu od Úradu pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových.povedal novinárom.Prezident si tiež ešte pred pálením treniek na hrad pozval premiéra Andreja Babiša. Zeman na happeningu oznámil, že v nedeľu o 14.00 h prijme Babiša v Lánoch. To by už od neho mal počuť kompletný návrh zloženia vlády, keď už bude známy výsledok referenda ČSSD o vstupe do vlády s Babišovým hnutím ANO.