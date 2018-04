Korčok: Diplomati EÚ jednoznačne podporili cielené útoky na Sýriu

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Pondelňajšia debata ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu bola jednoznačná v tom, že všetky krajiny podporili vojenskú operáciu na ciele v Sýrii, na ktorej sa okrem USA zúčastnili aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo.Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci.Vo svojom vystúpení povedal, že v súvislosti touto operáciou si netreba zamieňať príčinu a následok. Za príčinu cielených a limitovaných zásahov, ktoré sú podľa EÚ ", označil to, že na pôde Bezpečnostnej rady OSN bola dlhodobo vyvíjaná snaha, aby sa dosiahlo určité riešenie pre Sýriu, čo sa však na pôde OSN nedarí.opísal situáciu Korčok. A pripomenul, že sýrska vláda sa v roku 2013 zaviazala zlikvidovať svoj arzenál chemických zbraní, napriek tomu však odvtedy tieto zbrane štyrikrát použila proti vlastnému obyvateľstvu.Korčok spresnil, že pri úvahách o medzinárodnom práve jasne vidieť, kde je príčina a kde následok tejto situácie.Na otázku TASR, či sa trojica krajín neunáhlila s bombardovaním vybraných cieľov v Sýrii ešte pred tým, ako boli známe výsledky vyšetrovania útokov v Dúme, slovenský diplomat upozornil, že o unáhlení nemožno hovoriť. Upozornil na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá na základe toho, čo našla na mieste činu, jasne potvrdila, že k použitiu chemických zbraní došlo. A dodal, že v pondelok generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OCPW) potvrdil, že sýrsky režim s podporou Ruska bráni prístupu inšpektorov na miesta, kde malo dôjsť k použitiu chemických zbraní.Spojené štáty naznačili, že sprísnia sankčný režim voči Damasku, podľa Korčoka však EÚneuvažuje a aj naďalej trvá na tom, že vyriešenie krízy v Sýrii je možné iba politickou cestou, rokovaniami pod taktovkou OSN v rámci formátu ženevských rokovaní.