Korčok: Summit EÚ a západného Balkánu musí byť o utužení vzťahov

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Príprava summitu EÚ - západný Balkán bola v pondelok jednou z tém zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Šesť krajín tohto regiónu má od májového podujatia v Sofii veľké očakávania a tiež veľké ambície, pokiaľ ide o ich európsku perspektívu, uviedol pre TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok.Korčok upozornil, že v mene Slovenska na Rade ministrov pripomenul, že Únia si v súvislosti so západným Balkánom musí uvedomiť dve veci - potrebu reforiem v týchto krajinách a záujem iných mocností a krajín o získanie vplyvu v tomto regióne.Podľa jeho slov sú nevyhnutné politické a ekonomické reformy zárukou stability.skonštatoval. Zároveň dodal, že EÚ nemôže zatvárať oči pred tým, že v tomto regióne sa presadzujú ďalší aktéri, ktorí majú vlastné záujmy, ako Čína, Rusko a iné krajiny.vysvetlil Korčok. Upozornil tiež, že lídri šestice krajín západného Balkánu by mali byť aktívnejší vo vysvetľovaní toho, čo im už dnes EÚ dáva. Sú to miliardy eur v rámci predvstupovej pomoci, ktoré sú určené na rozvoj tohto regiónu.Korčok zdôraznil, že summit v Sofii nebude o rozširovaní, ale o potvrdení toho, že Únia musí s týmito krajinami zostať v tesnom spojení, lebo je to v záujme oboch strán. Pre Úniu je to aj otázka bezpečnosti, najmä z pohľadu spoločného boja proti migrácii či organizovanému zločinu.Summit v Sofii, plánovaný na 17. mája, môže byť ohrozený neúčasťou najvyšších predstaviteľov niektorých krajín. Z EÚ sa hovorí o Španielsku a Rumunsku, mimo Únie o bojkote Srbska, ak by kosovský prezident Hashim Thaci mal mať na summite rovnaký štatút ako ostatní premiéri a prezidenti. Päť členských krajín EÚ neuznáva štátnosť a nezávislosť Kosova.Slovenský diplomat vyjadril nádej, že priebeh summitu nebude zatienený touto otázkou. Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ ako organizátor podujatia podľa jeho slov už naznačilo, že nebude hľadať žiadne formáty z hľadiska zástav či štátnych symbolov, ktoré by niektorých účastníkov summitu odradili od príchodu do bulharskej metropoly.povedal Korčok.