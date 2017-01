Košická nemocnica využíva pri rehabilitácii pacientov umenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 10. januára (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach využíva ako prvá na Slovensku pri rehabilitácii pacientov umenie. Fyzioterapeuti oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) UNLP Košice používajú pri rehabilitácii pacientov na mieru vytvorené prístroje. Tie pre nich vymyslel a vyrobil výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič.uviedla primárka OFBLR Miriam Dziaková. Na základe konkrétnych medicínskych kritérií sa podľa jej slov zadefinoval rozsah, koho budú gamifikovať, to znamená rehabilitovať hrou, a potom sa začal ladiť softvér a hardvér.Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Z toho vyplynuli trvanie, náročnosť hry i jej parametre. Vtedy sa začalo prvýkrát uvažovať aj o možnosti modifikovať aplikáciu podľa postihu pacienta. V procese tvorby sa preto myslelo aj na to, aby terapeut vedel nastaviť reakčnú zónu, ktorá je raz väčšia, raz menšia.povedal Vaitovič.Výsledkom sú tri mediálne zariadenia a softvér, ktorý zbiera dáta o pokroku pacientov. Tlakový senzor využíva známe obrazy svetových umelcov, ktoré sú rozdelené na menšie diely. Pacienti sa s nimi hrajú, a keď dosiahnu rovnovážny tlak, tak sa kompozícia zoradí do správneho obrazu. Zariadenia sú prispôsobené aj veku pacientov, ktorí majú často problém so zrakom, z tohto dôvodu sa k vizuálnej hre pridal aj zvukový stimul.doplnila primárka Dziaková.Creative Industry Košice, n. o., (CIKE) prispela v rámci projektu Creativity for Business nielen na jeho realizáciu, ale darovala UNLP aj kompletné prístrojové vybavenie na zavedenie novodobej formy rehabilitácie do praxe.dodáva riaditeľ CIKE Michal Hladký.CIKE prepája umelcov s biznisom od roku 2014. V projekte Creativity for Business ide najmä o využitie lokálneho potenciálu a podporu miestnych kreatívnych ľudí.