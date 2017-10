Košická zoo dnes privítala 200-tisíceho návštevníka

Ilustračné foto Foto: TASR František Iván Ilustračné foto Foto: TASR František Iván

18. októbra (TASR) - Larisa Vitnin z Tel Avivu sa dnes predpoludním stala 200.000 návštevníkom košickej zoo. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová.Návštevu Košíc, vrátane zoo, dostala ako darček k narodeninám od manžela Sergeja, ktorý ju sprevádzal. "Sme dojatí, odnesieme si domov nesmierne milú spomienku na vašu zoo," povedal Sergej Vitnin.Ako prezradil, na Slovensku už boli, ale v Košiciach sú prvý raz. Historické centrum mesta ich uchvátilo, rovnako zoologická záhrada s veľkými výbehmi pre zvieratá. Vitninovci, ktorí sú manželmi dvadsaťpäť rokov, pochádzajú z Kazachstanu, avšak krátko po svadbe sa rozhodli pre život v krajine svojich predkov. Štvordňový pobyt v Košiciach ukončia v sobotu (21.10.)."Aj keď v minulom roku sme tento počet dosiahli začiatkom septembra, 200.000 návštevníkov od začiatku roka považujeme za úspech. Tohtoročnú návštevnosť totiž ovplyvňovalo viac negatívnych okolností. Hneď začiatkom roka to bola vtáčia chrípka, ktorá na päť týždňov úplne zatvorila brány zoo a ďalšie dva týždne fungovala len čiastočne, s tretinovým návštevníckym okruhom," priblížila Malešová.Tento rozpačitý začiatok roka mal podľa jej slov pokračovanie v nasledujúcich mesiacoch, keď si podstatná časť verejnosti spájala zoo s informáciami o zatvorení areálu."V apríli, keď už odznela vtáčia chrípka a jej dôsledky, bolo mimoriadne zlé počasie. Nepriaznivý začiatok roka z pohľadu návštevnosti prelomili až mesiace máj, jún a júl, keď do areálu zoo zavítalo takmer 113.000 návštevníkov. Top mesiacom sa stal júl s počtom takmer 45.000 ľudí. August s extrémnymi horúčavami naopak sklamal," skonštatovala Malešová.Ako dodala, od roku 2013 prekonáva košická zoo každoročne hranicu 200.000 návštevníkov, čiže za posledných päť rokov do nej zavítalo vyše milión ľudí.