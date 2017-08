Košická zoo sa opäť zapojí do Európskej noci netopierov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 31. augusta (TASR) - Migrácia európskych druhov netopierov bude hlavnou témou Európskej noci netopierov, do ktorej sa košická zoo zapojí už tretíkrát. Dnes pripravila v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu netopierov program pre verejnosť.priblížila Vlasta Paľková z oddelenia vzdelávania a marketingu zoo v košických Kavečanoch.Noc netopierov bude pokračovať presunom do areálu, kde sa účastníci pomocou odchytových sietí a ultrazvukového detektora dozvedia, aké druhy netopierov žijú v areáli zoo. Uvidia aj to, ako sa určuje pohlavie a kontroluje zdravotný stav.doplnila Paľková.Noc netopierov sa koná vždy posledný augustový víkend od roku 1997. Vyhlasuje ju sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Koná sa každoročne vo viac ako 30 štátoch s cieľom propagovať ochranu netopierov. Na Slovensku túto akciu zastrešuje Spoločnosť na ochranu netopierov so sídlom v Bardejove.