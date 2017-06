Košický dopravný podnik chce z eurofondov nakúpiť ekologické autobusy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Košice 19. júna (TASR) - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 7.000.000 eur bez DPH na nákup elektrobusov a dieselových nízkopodlažných kĺbových autobusov schválili košickí mestskí poslanci na dnešnom mestskom zastupiteľstve. Rovnako schválili spolufinancovanie projektu vo výške päť percent oprávnených výdavkov, čo predstavuje 350.000 eur bez DPH.Mestský poslanec Marcel Gibóda sa pýtal, prečo Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) chce nakupovať elektrobusy a nie trolejbusy. Na to riaditeľ DPMK Richard Majza reagoval, že čo sa týka trolejbusov, pred desiatkami rokov sa v ďalšej výstavbe trolejového vedenia v Košiciach nepokračovalo.vysvetlil.DPMK plánuje podľa Majzu zakúpiť malé autobusy a veľké kĺbové autobusy.uviedol Majza.Ku koncu minulého roka DPMK prevádzkoval 218 autobusov s priemerným vekom 5,51 roka, pričom za hranicu životnosti vozidla v MHD v mestskej aglomerácii sa štandardne považuje vek desať rokov.Výzva, prostredníctvom ktorej chce DPMK zaobstarať nové autobusy, má podľa primátora Richarda Rašiho svoj kód, čakajú na to, že v najbližších dňoch budú známe presné podmienky.povedal Raši.Ako ďalej uviedol, mestskí poslanci schválili i čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na informačné tabule.dodal Raši s tým, že ak výzva vyjde v najbližších dňoch, je možné nové autobusy zabezpečiť do konca tohto roka.