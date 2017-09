Košický JBL Jump Fest priniesol v 2. ročníku novinky. Velďáková prvá

Na košickej Alžbetinej ulici a Hlavnom námestí sa konal druhý ročník atletických pretekov JBL Jump Fest. Na snímke šprintéri, zľava Jan Veleba, Ján Volko a Zdeněk Stromšík v cieli. Košice, 6. septembra 2017. Foto: TASR/František Iván Na košickej Alžbetinej ulici a Hlavnom námestí sa konal druhý ročník atletických pretekov JBL Jump Fest. Na snímke šprintéri, zľava Jan Veleba, Ján Volko a Zdeněk Stromšík v cieli. Košice, 6. septembra 2017. Foto: TASR/František Iván

Výsledky JBL Jump Fest 2017:



Muži: 2x50 yardov: 1. Zdeněk Stromšík (ČR) 10,96 s (5,48+5,48), 2. Ján VOLKO (SR) 10,97 (5,50+5,47), 3. Jan Veleba (ČR) 11,18 (5,56+5,62)



Skok do diaľky:



muži:



1. Ignisious Gaisah (Hol.) 755 cm, 2. István Virovecz (Maď.), 3. Ján ŠUBA (SR) 706, 4. Jakub Bystroň (ČR) 676 ženy:



1. Lauma Grivová (Lot.) 652 cm, 2. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 618, 3. Jana VELĎÁKOVÁ 607, 4. Jana Korešová (ČR) 597



trojskok:



muži: 1. Fabian Florant (Hol.) 1637, 2. Elvijs Misans (Lot.) 1871, 3. Jiří Vondráček (ČR) 1550, 4. Filip Dittrich (ČR)



ženy: 1. Dana VELĎÁKOVÁ (SR) 1361, 2. Mara Grivová (Lot.) 1326, 3. Lucie Májková (ČR) 1268, 4. Šárka Buranská (ČR) 1210



Skokanský súboj Európa vs. Česko-Slovensko (súčet výsledkov pretekárov): 85,23m - 81,82 m

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. septembra (TASR) - Atletický projekt JBL Jump Fest napísal svoju druhú kapitolu. K skokanským disciplínam sa tentoraz pridala aj bežecká novinka na 50 yardov, v ktorej sa predstavil aj slovenský favorit Ján Volko. Ten síce nestačil na Čecha Zdeňka Stromšíka, no radosť domácemu publiku spravila Dana Velďáková, ktorá triumfovala v trojskoku.Práve Dana Velďáková aj so sestrou Janou boli ambasádorkami podujatia, na ktorom sa zároveň obe aktívne zúčastnili. So svojím výkonom mohla byť spokojnejšia Dana, víťazka ženskej časti trojskoku. "Veľmi ma to teší. Myslím si, že všetci, ktorí stoja za týmto podujatím, si zaslúžia pochvalu. Tento rok sme sa na organizácii podieľali aj my so sestrou Jankou. Bolo to náročné. Stále sme niečo vybavovali, telefonáty, maily. Ale myslím si, že sme to zvládli," poznamenala Dana. Jej sestra absolvovala skok do diaľky a pokus 607 cm jej stačil na 3. miesto. O svojom výsledku hovoriť nechcela, radosť jej robila najmä celková úroveň podujatia. "Som veľmi rada, že sa toto podujatie opäť konalo. Dotiahli sme skvelých atlétov, ktorí sa ukázali pred výbornou kulisou. Bola to zábava a o to ide," uviedla Jana.Jedným z vrcholov podujatia na Hlavnej ulici v Košiciach bol beh na 50 yardov. Atraktívna novinka priniesla šprintérsky česko-slovenský súboj, v ktorom trojica Zdeněk Stromšík, Ján Volko a Jan Veleba dvakrát absolvovala trať dlhú približne 46 metrov. V súčte oboch časov triumfoval Stromšík s minimálnym náskokom jednej stotiny pred Volkom. "Bol lepší. Tých prvých 40-50 metrov máva lepších, ja zvyknem dobiehať neskôr. Veľmi som sa do Košíc tešil, keďže už vlani som sa tohto podujatia zúčastnil. Už vtedy som sa veľmi bavil a tak isto tomu bolo aj tentoraz," uviedol Volko. Moderátorskej taktovky sa ujal atletický manažér Alfonz Juck a vyzdvihol úroveň a atmosféru akcie. "Je výborné, že na Slovensku máme takéto podujatie, pretože svetová atletika sa uberá týmto smerom - ísť so súťažami bližšie k ľudom, čiže do miest na atraktívne miesta. Verím, že si príklad vezmú i ďalšie slovenské mestá. Zdá sa, že technické požiadavky sú dobre pripravené a možno to stojí za to aj rozšíriť," poznamenal Juck.