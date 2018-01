Košický súd vyhlásil konkurz na majetok poisťovne Rapid life

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 29. januára (TASR) – Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life so sídlom v Košiciach. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v pondelok v Obchodnom vestníku.Správkyňou konkurznej podstaty ustanovil súd Danu Husťákovú. Tá má do 15 dní vypracovať a predložiť podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a ďalších vykonaných úkonoch. Po vyhlásení konkurzu majú klienti Rapid life na uplatnenie si svojich pohľadávok 45 dní.Návrh na vyhlásenie konkurzu v poisťovni podala koncom novembra nútená správkyňa Irena Sopková.vyčíslila. Ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pritom bol majetok spoločnosti podľa jej slov nepatrný. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie.Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces.