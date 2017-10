KOTLEBA: Máme spôsob ako čerpať eurofondy

Marián Kotleba Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) – Prieskumy verejnej mienky, ktoré vysoko favorizujú jeho najsilnejšieho protikandidáta, berie s rezervou. Voliči ĽS Naše Slovensko sa totiž k ich voľbe v prieskumoch často nepriznávajú, najmä zamestnanci v štátnej a verejnej správe, ktorí sa boja, že by mohli prísť o prácu. V rozhovore pre TASR to tvrdí úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba, ktorý sa vo voľbách do vyšších územných celkov 4. novembra bude znova uchádzať o tento post.Nepatríme k politikom, ktorí otravujú ľudí stovkami bilbordov už rok pred voľbami tak, ako to robia mnohí iní kandidáti. Všetko má svoj čas a svoje miesto. Kandidatúru som sa rozhodol oznámiť v čase, ktorý sa nakoniec ukázal byť správny. Len vďaka tomu sa mohli mnohí protikandidáti vyfarbiť v pravom svetle.Prieskumy verejnej mienky berieme s rezervou. Ako sa potvrdilo v predchádzajúcich krajských aj parlamentných voľbách, tak tieto prieskumy sú v prípade ĽS Naše Slovensko veľmi skreslené. Je to spôsobené jednak účelovými manipuláciami zo strany objednávateľov prieskumov a taktiež aj tým, že voliči ĽS Naše Slovensko sa k našej voľbe v prieskumoch často nepriznávajú. Najmä zamestnanci v štátnej a verejnej správe sa boja, že by mohli prísť o prácu. Spájanie sa protikandidátov zo všetkých politických strán proti ĽS Naše Slovensko dokazuje to, čo hovoríme už dávno, že medzi tzv. štandardnými politikmi nie je v skutočnosti žiadny rozdiel. Majú iných hercov, iné značky, ale vo svojej podstate sú všetci rovnakí. Nikomu z nich nezáleží úprimne na kraji a jeho obyvateľoch. Ide im len o kšefty a teplé miesta. Keď sú schopní vzdať sa svojho programu a svojich hodnôt krátko pred voľbami, čo myslíte, ako sa budú za svoj program a hodnoty biť týždeň po voľbách, keď už hlasy voličov nebudú potrebovať?Bývalé vedenie kraja rekonštruovalo cesty približne o tretinu drahšie v porovnaní s nami. Po technickej stránke to boli pritom presne také isté rekonštrukcie, aké sme robili aj my. Rekonštrukcie ciest sa totiž vždy robia podľa presných projektov a musia spĺňať prísne technické normy. Dôvod, prečo bývalé vedenie kraja opravovalo cesty o tretinu drahšie, nespočíval v kvalitnejších prácach. Tá tretina ceny navyše išla jednoducho niekomu do vrecka. My sme tieto dohody a kšefty zastavili a cesty sme začali opravovať za skutočne trhové ceny. Aj preto sme dokázali opraviť až o 73 kilometrov viac ciest, ako dokázalo bývalé "SMERácke" vedenie kraja. To, že pri 300 kilometroch opravených ciest sa občas nájde nejaký úsek, ktorý musíme reklamovať, je pri takomto rozsahu prác úplne prirodzené. Tí oponenti, čo to kritizujú, zrejme nemajú so stavebnými prácami vôbec žiadne skúsenosti. Veď ani obyčajný rodinný dom nepostavíte bez toho, aby ste niečo nemuseli reklamovať či prerábať. Nieto ešte stovky kilometrov ciest.Situácia počas tohto štvorročného volebného obdobia bola naozaj extrémna, keďže ĽS Naše Slovensko nemala v Zastupiteľstve BBSK ani jediného poslanca. Je teda pravda, že sa nám cez krajské zastupiteľstvo nepodarilo presadiť všetko, čo sme chceli. Na druhej strane sme však v rámci našich obmedzených kompetencií a možností aj tak dokázali dosiahnuť úspechy, o ktorých sa iným ani nesnívalo. S podporou poslancov zastupiteľstva by sme však dokázali ešte viac. Preto je potrebné, aby ľudia nevolili len kandidáta na predsedu, ale aj kandidátov na poslancov kraja.Vždy sme veľmi radi podporili slušných a snaživých umelcov, ktorí to myslia naozaj úprimne. Dôkazom je i 2,8 milióna eur, ktoré sme poskytli na dotáciách aj pre rôzne umelecké, kultúrne a folklórne súbory. V porovnaní s predchádzajúcim vedením kraja to bolo až dvakrát viac peňazí. Čiže hovoriť o nejakom obmedzovaní kultúry je čistý nezmysel. Určite však nebudeme podporovať a donekonečna živiť rôzne spolky, ktoré si z poberania dotácií na kultúru a umenie urobili profesionálnu živnosť.Počas vášho pôsobenia vo funkcii predsedu BBSK kraj nemohol čerpať eurofondy a prišiel o desiatky miliónov eur, napríklad aj na rekonštrukciu krajských ciest. Od začiatku ste dávali najavo svoj odmietavý prístup k nim s tým, že kraj si vystačí aj bez nich. Neskôr, už aj keby ste chceli, nemohli ste ich čerpať. Zmenilo by sa niečo v tejto oblasti po vašom opätovnom zvolení do funkcie?Banskobystrický kraj o žiadne "desiatky miliónov eur" z eurofondov na rekonštrukcie ciest neprišiel. Výzvy na predkladanie projektov na rekonštrukcie ciest sa neustále vypisujú a pre BBSK je určených 20 miliónov eur. Tieto peniaze sme doteraz nemohli čerpať kvôli tomu, že vláda čerpanie eurofondov pre BBSK zastavila. Len preto, že sme ich nechceli rozkrádať. Nakoniec sa nám však podarilo nájsť mechanizmus, ako týchto 20 miliónov eur na rekonštrukcie ciest v BBSK vyčerpať. Projekty podáme prostredníctvom Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., ktorá môže vystupovať ako žiadateľ a prijímateľ nenávratného finančného príspevku. Čakáme už len na vypísanie ďalšej výzvy, čo by malo nastať v najbližších mesiacoch. Eurofondy na užitočné veci sme nikdy neodmietali. Veď Slovensko odvádza do rozpočtu EÚ viac ako 800 miliónov eur ročne. Bol by hriech nechať tieto peniaze Bruselu, aby si ich rozdelili iné krajiny. Čo však odmietame, je plytvanie európskymi peniazmi na rôzne nezmyselné analýzy, štúdie a iné "šuflíkové" projekty, po ktorých nič praktické nevidieť.