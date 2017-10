Krajinský zjazd populistickej AfD zrušili kvôli obavám o bezpečnosť

Alexander Gauland (vľavo) a Alice Weidelová z Alternatívy pre Nemecko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf/Wiehl 12. októbra (TASR) - Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa po nedávnych parlamentných voľbách v Nemecku po prvý raz dostala do Spolkového snemu a v ktorej sa napriek tomuto úspechu začalo krátko po voľbách prejavovať rozkoly, zrušila na blížiaci sa víkend naplánovaný krajinský zjazd v Severnom Porýní-Vestfálsku.Práve na tejto akcii, ktorej dejiskom mal byť Wiehl neďaleko Kolína nad Rýnom, sa okrem iného malo vo voľbách rozhodnúť o nástupcovi bývalého šéfa krajinskej organizácie AfD Marcusa Pretzella. Tento manžel bývalej spolupredsedníčky AfD Frauke Petryovej v uplynulých dňoch stranu spoločne so svojou životnou partnerkou opustil.AfD zdôvodnila rozhodnutie zrušiť plánovaný zjazd bezpečnostnými obavami konštatujúc, že došlo k masívnym a militantným hrozbám adresovaným účastníkom i hosťom zjazdu.Nemecká polícia však konštatovala, že dvojdňový zjazd AfD nebol ohrozený, ochrancovia verejného poriadku sa na túto akciu dôsledne pripravovali zohľadniac koncepciu nasadenia pri rôznych scenároch, takže uskutočnenie plánovaného podujatia bolo zabezpečené.Rôzne spolky a združenia avizovali na oba víkendové dni viacero demonštrácií s účasťou až do 1500 ľudí.Krajinská organizácia AfD, ktorej sa takisto nevyhol rozkol, má viac ako 4500 členov a je početne najsilnejšou zložkou strany svojho druhu.