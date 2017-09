Krajská organizácia cestovného ruchu v Nitrianskom kraji nevznikne

Pohľad na mesto Nitra, ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Nitra 18. septembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nebude zakladať krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). Na svojom septembrovom rokovaní o tom rozhodli regionálni poslanci, podľa ktorých by bol takýto krok zbytočný.Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana by bol v súčasnosti vznik krajskej organizácie neúčelný, pretože na území NSK nie je vybudovaná sieť lokálnych organizácií cestovného ruchu.skonštatoval Guťan.Podobný názor má aj poslanec Iván Farkas. Podľa neho zatiaľ na založenie krajskej organizácie nie sú vhodné podmienky.skonštatoval Farkas.Poslancov nepresvedčili ani argumenty riaditeľky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej. Podľa jej slov sa práve vďaka KOCR začal v Trenčianskom samosprávnom kraji robiť marketing cestovného ruchu oveľa pružnejším a modernejším spôsobom, postupne sa začal rozrastať počet OOCR a v konečnom dôsledku sa začal zvyšovať aj počet turistov v kraji.Poslanci NSK sa aj napriek tomu rozhodli pre vznik KOCR nehlasovať.skonštatoval poslanec a predseda komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Ján Vančo.Podľa jeho slov by odhadované náklady na činnosť KOCR dosiahli sumu okolo 300.000 eur.povedal Vančo.Rozhodnutie krajských poslancov cestovnému ruchu v regióne uškodí. Myslí si to Daniel Balko, riaditeľ Agentúry EPS, ktorá každoročne vyhlasuje Súťaž o najzaujímavejšiu turistickú atrakciu Nitrianskeho kraja.myslí si Balko.Podľa jeho slov by vznik celokrajskej organizácie cestovného ruchu mohol byť významným impulzom na zmenu k lepšiemu.skonštatoval Balko.