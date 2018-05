Krajský súd vymeral J. Andrejovi rovnakú dĺžku trestu ako prvostupňový

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 16. mája (TASR) – Krajský súd v Prešove v stredu vyniesol rozsudok nad obžalovaným Popradčanom Jozefom Andrejom a uznal ho vinným z prečinu usmrtenia jeho ťažko postihnutého syna Dominika, za čo mu uložil súhrnný trest odňatia slobody vo výmere osem mesiacov a 22 dní so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Čo sa týka výšky trestu, odvolací súd ponechal dĺžku trestu tak, ako o tom rozhodol Okresný súd v Prešove 11. októbra 2016, ktorý ho uznal vinným, avšak nie z trestného činu vraždy, ako to navrhoval prokurátor, ale skutok prekvalifikoval na prečin usmrtenia z nedbanlivosti.Trest, ktorý mu uložil prvostupňový a teraz aj odvolací súd, je v rozsahu, aký si už obžalovaný odsedel vo vyšetrovacej väzbe, a preto za mreže nepôjde. Je pod dolnou hranicou sadzby, keďže v podobných prípadoch sa pohybuje od dvoch do päť rokov. Rozsudok je právoplatný.Hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová pre TASR uviedla, že krajský súd na stredajšom pojednávaní doplnil dokazovanie výsluchom znalca z odboru zdravotníctva a zmenil v ňom skutkové závery.Keďže krátko po vynesení pôvodného rozsudku sa obžalovaný dopustil jazdy pod vplyvom alkoholu, za čo ho Okresný súd v Poprade trestným rozkazom zo dňa 27. októbra 2016 uznal za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, odvolací senát sa zaoberal aj týmto skutkom. V súhrnnom treste mu za tento prečin uložil peňažný trest vo výške 500 eur a pre prípad jeho úmyselného zmarenia náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov a zároveň obžalovanému uložil trest zákazu činnosti viesť všetky motorové vozidlá po dobu dvoch rokov.K smrti Dominika došlo 26. septembra 2015 v Poprade v byte jeho rodičov. Podľa obžaloby bolo príčinou smrti zadusenie po odpojení dýchacích prístrojov. Podľa súdu ale nebol preukázaný úmysel vraždiť, o čom svedčí odpájanie a zapájanie prístroja pri snahe o resuscitáciu.Súdny proces začal 13. júna 2016, senát vypočul niekoľko svedkov aj viacerých súdnych znalcov. Obžalovaný od začiatku hlavného pojednávania vinu na smrti syna popieral. Ako potvrdili svedkovia, otec sa o svojho postihnutého syna príkladne dlhé roky staral. Proti rozsudku prvostupňového súdu sa odvolal prokurátor aj žalovaná strana.Nebohý Dominik bol posledné roky života pripútaný na lôžko, odkázaný na dýchacie prístroje. Od narodenia si vyžadoval sústavnú starostlivosť a prognóza lekárov bola 15 – 16 rokov života. Dožil sa 24 rokov veku.