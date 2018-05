Kráľovná Alžbeta sa v piatok prvýkrát stretla s matkou M. Markleovej

Na archívnej snímke Alžbeta II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Windsor 19. mája (TASR) - Tisíce gratulantov sa zišli v piatok v anglickom mestečku Windsor počas posledných príprav na sobotňajšiu svadbu princa Harryho s Meghan Markleovou, ktorá prilákala fanúšikov kráľovskej rodiny a médiá z celého sveta. Mestečko, kde stojí dejisko svadby Windsorský zámok, sa nachádza 40 kilometrov západne od britskej metropoly Londýn.Americká herečka Markleová, narodená v Kalifornii, pozvala na svadbu svoju matku Doriu Raglandovú, ktorá priletela do Anglicka zo svojho kalifornského domova už začiatkom týždňa.Nevestina matka si v piatok na Windsorskom zámku dala čaj s kráľovnou Alžbetou II. Bolo to jej prvé stretnutie s hlavou štátu, s ktorou ju už od soboty bude spájať rodinné puto.Kráľovná Alžbeta a jej manžel princ Philip sa stretli s nevestinou matkou v predvečer svadby, oznámil vo vyhlásení aj Buckinghamský palác, oficiálne sídlo panovníčky. Na stretnutí boli prítomní aj princ Harry a Markleová, dodala agentúra DPA.Vo štvrtok Raglandová večerala s rodinou princa Williama a deň predtým sa stretla s budúcim kráľom princom Charlesom a jeho manželkou Camillou. Práve Charles bude Markleovú, Američanku zmiešanej rasy, sprevádzať uličkou k oltáru v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku.Sobášny obrad sa začne v sobotu o 13.00 h SELČ.Pozvaných je 600 hostí vrátane členov kráľovskej rodiny a slávnych priateľov Harryho a Meghan, údajne príde i spevák Elton John. Medzi pozvanými je takisto niekoľko hercov - kolegov Markleovej z amerického dramatického televízneho seriálu Kravaťáci z prostredia fiktívnej právnickej firmy.Na sobáši bude desať malých družičiek a malých družbov - chýbať nebude ani štvorročný princ George a trojročná princezná Charlotte, deti Williama a jeho manželky Kate, napísala agentúra AP.V piatok už organizátori rozvinuli vo Windsore britské vlajky, polícia rozmiestnila bezpečnostné zátarasy a hliadky a fanúšikovia táborili pod holým nebom, aby si zaistili ten najlepší výhľad na dvojicu z kráľovskej rodiny, keď sa bude v sobotu viezť v koči cez mesto.Harry a William, jeho brat a zároveň svedok na svadbe, potešili v piatok podvečer fanúšikov, keď sa vynorili z Windsorského zámku a zdravili gratulantov.Ak aj bol 33-ročný Harry nervózny, neukázal to. Usmievavý princ vztýčil palec a odpovedal, keď sa ho pýtali, ako sa v predvečer svadby cíti. Od jedného gratulanta si vzal plyšového medvedíka, keď sa rozprával s ľuďmi z Británie, Spojených štátov, Kanady a ďalších kútov sveta.Policajné cvičené psy a jazdecká polícia sú už v "teréne" a gratulantov žiadala, aby nehádzali konfety, keď sa budú v sobotu na voze ťahanom koňmi viezť cez mesto novomanželia.upozornila polícia.