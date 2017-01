Kráľovná Margaréta II. panuje Dánom už 45 rokov

Dánska kráľovná Margaréta prichádza na ďakovnú bohoslužbu počas osláv 70. narodenín švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva, v Kráľovskej kaplnke v Štokholme 30. apríla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň/Bratislava 14. januára (TASR) - Dánska panovnícka dynastia je najstaršou v Európe - jej korene siahajú vyše 1000 rokov do minulosti. Margrethe Alexandrine Thórhildur Ingrid sa stala panovníčkou Dánskeho kráľovstva 14. januára 1972. Je druhou ženou na dánskom tróne - prvou bola kráľovná Margaréta v rokoch 1388–1412.Kráľovná Margaréta II., ktorej v rodine hovoria familiárne Daisy, je hlavou najstaršej európskej monarchie s koreňmi siahajúcimi až k vikinským kráľom v 10. storočí. Trónu sa ujala 14. januára 1972, v deň smrti svojho otca kráľa Frederika XI., ktorý vládol v Dánsku 25 rokov. Mala vtedy 31 rokov.Dánska kráľovná ako hlava štátu musí podpisovať množstvo dokumentov, najmä menovania do funkcií na ministerstvách a v ústrednej štátnej správe, ako aj všetky zákony prijaté parlamentom. Tie nevstúpia do platnosti, pokiaľ ich nepodpíše panovníčka. Nezapája sa však do každodenného politického života krajiny.Kráľovná Margaréta II., vlastným menom Margrethe Alexandrine Thórhildur Ingrid, sa narodila 16. apríla 1940 na zámku Amalienborg v Kodani. Prišla na svet v rodine dánskeho korunného princa Frederika IX. a princeznej Ingrid. Nemala veľké šance zasadnúť na trón, pretože zákon z roku 1850 predurčoval vládnuť iba mužským potomkom. Popularita rodičov a ich dcéry však priniesla zmenu ústavy. Na základe jej novelizácie z 27. marca 1953 sa mohla dcéra panovníckeho páru stať kráľovnou v tom prípade, ak by jej rodičia nemali mužských potomkov.Jej manželom sa 10. júna 1967 stal francúzsky diplomat Henri Marie Jean André, gróf de Laborde de Monpezat (1934), ktorý svadbou získal titul princ Henrik. Spolu majú dvoch synov - korunného princa Frederika Andrého Henrika Christiana (1968) a princa Joachima Holgera Waldemara Christiana (1969).Budúca kráľovná po maturite študovala filozofiu na univerzite v Kodani, pokračovala archeológiou na univerzite v britskom Cambridgei, politológii sa venovala na univerzite v dánskom Aarhuse a potom študovala na Sorbonne v Paríži. V roku 1965 skončila ekonomickú školu v Londýne. V rokoch 1958-1970 absolvovala vojenský výcvik a dobrovoľnú službu v ženskom leteckom zbore, pričom dosiahla hodnosť generálplukovníka. Ako hlava štátu je hlavnou veliteľkou dánskych ozbrojených síl.Panovníčka patrí k najpopulárnejším osobnostiam krajiny. Dáni ju poznajú aj ako umelkyňu, tvorí pod pseudonym Ingahild Grathmer. Ilustrovala napríklad knihu Pán prsteňov od Johna Ronalda Reuela Tolkiena, mnohé rozprávky od Hansa Christiana Andersena a veľa ďalších kníh. Veľmi aktívne sa venuje aj maľovaniu, umeleckým remeslám, výšivke, tvorbe známok a cirkevných textílií, scénografii, prekladom poézie a prózy. V 80. rokoch preložila knihu francúzskej feministky Simone de Beauvoirovej Tout les homes sont mortels (Všetci ľudia sú smrteľní).Kráľovná Margaréta II. je tiež panovníčkou v Grónsku, ktoré je rovnoprávnou súčasťou Dánska. Od roku 1953 má dánsky panovník zákonodarnú moc a je hlavou štátu aj na Faerských ostrovoch, ktoré majú vlastnú vnútornú samosprávu. Dánskeho monarchu v oboch oblastiach zastupuje vysoký komisár.Dánska kráľovná sa obvykle prihovára občanom na Silvestra o 18.00 h. V príhovore v roku 2016 vyzvala občanov, aby nežili v strachu. V súvislosti s teroristickými útokmi, ktoré vlani zasiahli Kodaň, zdôraznila, že "našou reakciou nesmie byť paralyzujúci strach". Kráľovná sa zmienila aj o príleve utečencov, keď poznamenala, že". "Koľkým môžeme pomôcť a ako im pomôžeme čo najlepšie? Želám si, aby bol nový rok dobrým rokom pre všetkých tých, ktorí si nájdu svoje miesto v Dánsku," dodala.Margaréta II. s manželom princom Henrikom oficiálne navštívili Slovenskú republiku v dňoch 13.-15. októbra 1994.