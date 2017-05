K dispozícii sú dve verzie novinky

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Kristína vydáva album Mať srdce."Som veľmi rada, že po troch rokoch, keď som vydala svoju výberovku Tie Naj, vám môžem predstaviť svoj nový album Mať srdce. Autorsky sa na ňom podieľali Martin Kavulič, Kamil Peteraj, Marián Kavulič a niektoré skladby som si napísala aj ja. Do tímu som prvýkrát prizvala aj Adama Kuruca, ktorý produkoval viacero skladieb. Sú na ňom okrem noviniek aj známe single Si pre mňa best, Láska bombová, Na bieleho koňa, Vianočná jahoda či Na vysokej skale," prezradila 29-ročná interpretka."O fotky na album sa postarali Petra Ficová, Lýdia Jušková, Michal Jellinek. Vizáž mali na starosti Lucia Ružová a Veronika Vargová," dodala.K dispozícii sú dve verzie novinky. "Deluxe verzia sa od štandardnej líši rozdelením piesní na rýchle a pomalé. Každé takéto CD má aj svoj vlastný booklet, plus je tam navyše jedno demo z roku 2010 a dva remixy. Deluxe verzia vychádza v počte 2017 kusov, keďže sa píše práve tento rok, a bude ju možné kúpiť iba na mojej oficiálnej stránke kristinamusic.sk v sekcii eshop," povedala rodáčka zo Svidníka.Najnovším singlom z albumu je titulná pieseň, ktorú interpretka plánuje predstaviť aj naživo. "Pieseň Mať srdce je ľahká rytmická vec, ktorú vnímam s príchodom leta ako skvelý impulz do nálady. Hudbu k nej zložil Martin Kavulič, o text sa postaral Kamil Peteraj a aranžérsky sa na nej podieľali Adam Kuruc, Martin Kavulič a Marián Kavulič. Singel má pre mňa veľké osobné čaro, je v ňom jednoduchosť, úprimnosť a veľká dávka pozitívnej energie. Počuť ju budete môcť aj na akciách, festivaloch a koncertoch po Slovensku aj Česku," vyjadrila sa speváčka., celým menom Kristína Peláková, odštartovala kariéru v roku 2007 skladbou Som tvoja, ktorú nahrala s rapperom Opakom z formácie AMO. V roku 2008 prespievala pieseň Beáty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy, ktorú zaradila aj na svoj debutový album …ešte váham (2008). Neskôr sa zapojila do národného kola Eurovízie, kde uspela s piesňou Horehronie.Slovensko následne reprezentovala v semifinálovom kole Eurovízie, ktoré sa konalo koncom mája 2010 v Nórsku. V tom istom roku vydala aj druhú štúdiovku s názvom V sieti ťa mám. Speváčka zaujala aj skladbou Life Is A Game. Tá sa stala oficiálnou piesňou majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa v roku 2011 konali na Slovensku. V roku 2012 uviedla na trh tretí album Na slnečnej strane sveta a v roku 2014 spomínanú výberovku Tie Naj. Ako herečka sa predstavila v komédii Život je život (2015) a v rozprávke Johankino tajomstvo (2015).Informácie pochádzajú od Nory Krchňákovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba