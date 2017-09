Kristoff po tesnej prehre so Saganom: Som na seba nahnevaný

Slovenský cyklista Peter Sagan (druhý zľava) víťazí v preteku mužov kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene 24. septembra 2017. Peter Sagan sa stal po tretí raz majstrom sveta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bergen 24. septembra (TASR) - Nórski cyklisti verili, že titul majstra sveta zostane doma. Pár metrov pred koncom nedeľňajších pretekov s hromadným štartom to tak ešte vyzeralo, no potom sa spoza miestneho favorita Alexandra Kristoffa vyrútil Peter Sagan a skompletizoval víťazný hetrik.Tridsaťročný Nór prehral len o niekoľko centimetrov a po pretekoch netajil obrovské sklamanie. "Som na seba samého veľmi nahnevaný, najmä keď si uvedomím, ako dobre sa preteky vyvíjali. Cítil som sa výborne," povedal jazdec stajne Kaťuša-Alpecin.O víťazovi musela po tesnom finiši rozhodnúť až cieľová fotografia. Kristoff priznal, že niekoľko sekúnd po prejazde cieľom bol riadne zmätený.uviedol Kristoff pre TV 2.Nóri stavili okrem vynikajúceho šprintéra Kristoffa aj na druhého lídra Edvalda Boassona Hagena, ktorý je lepší v klasikách a pri únikoch. Tridsaťročný jazdec Dimension Data však nedokázal zareagovať na záverečný útok Francúza Juliena Alaphilippa a pri špurte nefiguroval medzi najlepšími. Nakoniec prišiel do cieľa až na 30. mieste.povedal Boasson Hagen.povedal k tesnému súboju Sagan.