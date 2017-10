Krízové centrá Dorka pomáhajú rodinám už 10 rokov

Tlačová konferencia Úsmev ako dar – Centrá pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach 11. októbra 2017. Na snímke zľava obyvateľka krízového centra Dorka Katarína Gregová, opát Martin Ambróz Štrbák, viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová, Andrea Danihelová zo spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a. s., predseda správnej rady Dorka, n. o. Jozef Ondáš a manažér pre zriadenie krízových centier Radoslav Dráb. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. októbra (TASR) – Centrá na obnovu rodiny Dorka už desať rokov pomáhajú rodinám v kríze. Počas tohto obdobia pomohli stovkám rodín deťom a mladým dospelým. V súčasnosti je na Slovensku päť takýchto centier, ktorých zriaďovateľom je organizácia Úsmev ako dar a Nadácia DeDo.V situácii, keď sa rodina alebo matka s dieťaťom ocitnú bez strechy nad hlavou hrozí, že dieťa bude umiestnené do detského domova. Tomu sa práve centrá Dorka snažia zabrániť s cieľom vyviesť rodiny z krízy a postaviť ich znovu na vlastné nohy.uviedol dnes pre novinárov Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov z detských domovov Úsmev ako dar. Pripomenul pritom, že tých, ktorí potrebujú pomoc je stále veľa, a bezdomovectvo rodín predstavuje v súčasnosti závažný problém.Prvú Dorku otvorili v roku 2007 v Košiciach na Hemerkovej ulici v objekte bývalej materskej školy. Postupne pribudli podobné centrá vo Zvolene a Prešove, ktoré sa venujú krízovej intervencii a sú pre rodiny prvou pomocou. Ďalšie centrá ako Dom sv. Norberta v Jasove či centrum v Dunajskej Lužnej alebo plánované centrum v Košiciach – Šaci sú viac orientované na bývanie. Tieto centrá fungujú nielen ako útulky pre rodiny, ale aj domovy na polceste, útulky pre mladých dospelých či krízové strediská. Do konca tohto roka by sa sieť Doriek mala podľa Mikloška rozšíriť o centrá v Bratislave a Ružomberku.Hoci zodpovednosť za riešenie problémov zostáva vždy na samotnej rodine, dôležitú úlohu zohrávajú aj sociálni pracovníci a ďalší zainteresovaní profesionáli. Tí rodinám poskytujú sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, hľadanie zamestnania, psychologické poradenstvo či vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti.priblížil predseda správnej rady neziskovej organizácie Dorka Jozef Ondáš.Svoju budúcnosť vidia Dorky v rozširovaní zamerania pomoci, preto sa čoraz viac uberajú cestou sociálneho bývania a podnikania.konštatoval Radoslav Dráb, manažér pre zriadenie krízových centier z Úsmevu ako dar.Téme Desať rokov Centier pomoci deťom a rodinám – ako ďalej? sa venuje aj dnešná konferencia Mosty k rodine v Košiciach. Konať sa bude 18. októbra aj v Bratislave a 19. októbra v Banskej Bystrici. Účastníkom ponúka informácie a priestor na zdieľanie skúseností v problematike starostlivosti o deti vyrastajúce mimo pôvodnej rodiny.