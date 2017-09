Kroměřížska záhrada sa počas víkendu vrátila do baroka

Na archívnej snímke sa návštevníci prechádzajú v Kvetnej záhrade v českom Kroměříži. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Kroměříž 4. septembra (TASR) – Hudba, tanec, divadlo, kostýmy, hry, kvetinová výzdoba, špeciálne večerné osvetlenie aj ohňostroj z obdobia baroka dominovali počas uplynulého víkendu (2.-3.9.) v kroměřížskej Kvetnej záhrade zapísanej do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.Bolo to v rámci štvrtého ročníka festivalu barokovej kultúry Hortus Magicus. Tieto ojedinelé slávnosti sa konajú od roku 2014, kedy po veľkej obnove sprístupnili verejnosti túto českú národnú pamiatku.povedala pre TASR Lenka Křesadlová, špecialistka na pamiatky záhradného umenia v Pamiatkovom ústave.Počas soboty a nedele návštevníci tohto architektonického záhradného skvostu zo 17. storočia sledovaním pestrého programu spoznávali barokovú zábavu na cisárskom dvore z čias vlády Leopolda I. (1640-1705). Podľa archívnych záznamov pre túto príležitosť naštudoval súbor starej hudby Plaisirs de Musique so skupinou historického tanca hudobno-dramatické predstavenie Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo (Slávnosť jeho cisárskej milosti Leopolda). Počas predstavenia v Kolonáde súbor uviedol v premiére niekoľko skladieb Leopolda I. a Johanna Heinricha Schmetzera z hudobného archívu Arcibiskupského zámku, ktorý je tiež v Zozname UNESCO.Vo Veľkom skleníku zahral Ensemble Damian operu súčasného olomouckého skladateľa Tomáša Hanzlíka Slzy Alexandra Veľkého (Lacriamae Alexandri Magni) zloženú na text rovnomenného anonymného latinského libreta z roku 1764. V Rotunde, Palmovom skleníku a iných častiach záhrady znela hudba v podaní študentov hudobných škôl i od profesionálnych umelcov v rámci dvojdňového programu Libozvučení v Libosadu, čo je iný názov pre Kvetnú záhradu.Okrem divadelných hier s historickou tematikou nechýbali ukážky menuetu a iných tancov, šermiarske vystúpenia, drezúra koní ani baroková štvorylka s dámou v sedle na koni. Podľa programu sa návštevníci presúvali k Pstruhovému rybníku, súsošiu U zápasníkov, na Jahodový kopec, k floristickým ukážkam aranžovania kvetín a do iných priestorov.Niektorí si nevšedný pocit historickej kultúry ešte intenzívnejšie užívali v požičaných barokových kostýmoch. V tých aj sprievodcovia každú hodinu sprevádzali skupiny záujemcov z Čestného dvora cez Holandskú záhradu s piatimi typmi kvetinových záhonov a chodníky z tvarovaných stromov po nízkom záhradnom bludisku z raného baroka, Kolonáde so 44 sochami antických osobností, Barokovej vtáčnici či Králičom kopci, ktorý je európskou raritou.