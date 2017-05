Kruhová križovatka v bratislavskej Petržalke je skolaudovaná

Kruhová križovatka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Nová veľká okružná križovatka na konci bratislavskej Petržalky, smerom na Jarovce, v blízkosti výstavby nových obytných zón Slnečnice a Južné mesto, je oficiálne skolaudovaná.uviedla pre TASR Saša Poliaková, marketingová manažérka developerskej spoločnosti Cresco Group. Toto kolaudačné rozhodnutie očakáva investor v najbližších dňoch.Pôvodne mala byť križovatka hotová a daná do užívania v októbri minulého roka a následne skolaudovaná do konca uplynulého roka. Proces výstavby však zdržali nové požiadavky na dopravné riešenie križovatky, ktoré investor dostal od Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) Bratislava počas výstavby. Išlo pritom o pomerne rozsiahle zmeny organizácie dopravy, na základe ktorých sa musela prepracovať realizačná projektová dokumentácia a ktoré vyžadovali aj zásahy do už zhotovených častí. Práve z toho dôvodu boli dve zo štyroch kolaudačných konaní ešte v roku 2016 pozastavené.Po zmene naprojektovaného dopravného značenia boli na základe súhlasu KDI kolaudačné konania obnovené a križovatka bola začiatkom tohto roka daná do užívania. Súčasťou ukončenia prác bola tiež likvidácia dočasných obchádzok a dokončenie okrajových častí križovatky, na ktoré sa obchádzky napájali. Tie už boli podľa investora do dnešného dňa taktiež odstránené.Zmena dopravného značenia na tzv. portálové značky si však vyžiadala aj mierne navýšenie nákladov. Pôvodne sa celkové investičné náklady, vrátane všetkých prislúchajúcich objektov, odhadovali na približne tri milióny eur. V tejto sume bola zahrnutá tiež hodnota pozemkov, na ktorých sa križovatka nachádza. Financovanie výstavby však podľa spoločnosti zostáva naďalej otvorenou otázkou.povedala Poliaková s tým, že je to aj napriek tomu, že ide o križovatku mestského významu.K odozvám vodičov na križovatku sa spoločnosť vyjadrovať bližšie nechce. Odôvodňuje to tým, že nie je autorom dopravno-koncepčného riešenia verejnej komunikačnej siete, ktorej je predmetná okružná križovatka súčasťou.zdôraznila Poliaková.Povoľovanie v rámci novej križovatky bolo rozdelené do piatich samostatných konaní, všetky potrebné povolenia získala spoločnosť v júni 2015. Stavebne jeho výstavbu povoľovali tri stavebné úrady, a to okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, mestská časť Petržalka a hlavné mesto. Vybudovanie kruhového objazdu bolo podmienkou na vydávanie záväzného stanoviska mesta tak, aby sa zabezpečila priepustnosť dopravy vzhľadom na plánovanú výstavbu. Následne v novembri začala spoločnosť s vyvolanými prekládkami sietí. Okrem toho sa vyberal dodávateľ prác a riešila otázka financovania.