Kružliak zostáva v Ružomberku, predĺžili mu zmluvu

Na archívnej snímke vpredu hráč FC Spartak Trnava Martin Mikovič a hráč MFK Ružomberok Dominik Kružliak. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 11. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Dominik Kružliak podpísal v piatok nový kontrakt s MFK Ružomberok do konca roka 2019. Ten predchádzajúci sa mal naplniť 31. decembra 2018.povedal 21–ročný defenzívny futbalista po podpise zmluvy.Kružliak už v sedemnástich rokoch odohral prvý zápas v slovenskej najvyššej súťaži (zatiaľ ich má na svojom konte 112) a v jeseni otváral "majstráky" ako kapitán Ruže, keď nevynechal ani jeden duel a zaznamenal 5 gólov. Ale 2. februára sa musel podrobiť plastike predného krížneho väzu v ľavom kolene a tak do jarných bojov vôbec nezasiahol. Sám predpokladá, že na prelome augusta a septembra by sa opäť mohol vrátiť do zápasového kolotoča.