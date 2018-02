Kuchár a hotelier Eduard Sacher vylepšil aj recept na otcovu tortu

Sacherova torta. Ilustračná snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Želiezovce/Bratislava 8. februára (TASR) – Pred 175 rokmi dňa 8. februára 1843 sa narodil v Želiezovciach kuchár a hotelier Eduard Sacher, ktorý vylepšil recept svojho otca na známu Sacherovu tortu a založil sieť značkových hotelov Sacher. Vychýrená delikatesa, obliata horkou čokoládovou polevu a naplnená marhuľovou marmeládou, sa radí medzi najznámejšie vyhľadávané viedenské dezerty.Základ noblesnej kulinárskej špeciality vytvoril Franz Sacher v roku 1832 na dvore kniežaťa Klementa Václava Metternicha. Ten nariadil šéfkuchárovi, aby pripravil niečo špeciálne pre jeho významných hostí. Šéfkuchár bol v tom čase práve chorý a tak ho zaskočil vtedy len 16-ročný mladý učeň Franz Sacher. Využil príležitosť a pripravil tortu podľa nového - vlastného - receptu.Historické udalosti priviedli cukrára z Viedne do Želiezoviec. Gróf Ján Karol Esterházy si dal v 18. storočí v Želiezovciach postaviť letné sídlo. V roku 1834 však zomrel a správu majetku prebrala grófova manželka Rozina, rodená Festetichová. Jej snahou bolo prizvať si najlepších odborníkov zo sveta do svojho sídla. Medzi nimi bol i zručný cukrársky majster Franz Sacher, ktorý pristúpil na ponuku grófky a pricestoval s manželkou Rózi Veiningerovou z Viedne na územie dnešného Slovenska.Do rodiny cukrára sa narodil syn Eduard. Dokladá to historický matričný záznam, ktorý uchováva Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Podľa neho sa "Edvárd Sacher narodil 8. februára 1843 v Zelizi a je legitímnym dieťaťom pánskeho kuchára Ferencza Sachera a Rózi Veininger".Syn cukrárskeho majstra pokračoval v otcových šľapajach a dokonca recept na sladké pokušenie vylepšil. Pridal prvotriednu horkú čokoládovú polevu a na zvýraznenie chuti tortu naplnil marhuľovou marmeládou.Potomok slávneho cukrára bol kuchárom a neskôr aj mimoriadne úspešným podnikateľom. V roku 1876 sa stal Eduard Sacher aj zakladateľom reštaurácie a Hotela Sacher. Označenie Originálna Sacherova torta (Original Sacher-Torte) bolo registrované viedenským Hotelom Sacher ako firemné označenie. Receptúru prísne stráži hotelový trezor.Šikovný podnikateľ preslávil nielen zákusok vo svete, ale dokonca rozšíril sieť luxusných Sacher-hotelov od amerického San Francisca po japonské Tokio. V hotelových kaviarňach sa Sacherova torta podáva dodnes spolu s kávou.V súčasnosti sa delikátne dezerty vyvážajú do celého sveta. Na prvom mieste rebríčka fanúšikov Sacherovej torty je podľa štatistík Nemecko. Nasledujú Spojené štáty americké, Taliansko a Švajčiarsko. Zákusok, ktorý vydrží aj niekoľko týždňov, sa vyrába v rôznych tvaroch a veľkostiach.Medzi milovníkov Sacherovej torty patria aj prominentné herečky Sharon Stonová a Liz Hurleyová. Dokonca i emeritný pápež si z času na čas dopraje túto sladkú neodolateľnú pochúťku, ktorú vytvorili šikovné ruky cukrárskych majstrov.Eduarda Sachera spomína kniha Rakúšana Dietmara Griesera Der Onkel aus Pressburg (Strýko z Bratislavy), ktorá sa stala v Rakúsku bestsellerom a v slovenskom preklade sa predáva od roku 2010.