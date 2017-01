Kultová kapela PLACEBO prichádza na Slovensko!

V nedeľu 25. júna odohrá Placebo svoj koncert v AEGON Aréne NTC v Bratislave. Kapela minulý rok vydala album A Place For Us To Dream – 20 Years Of Placebo, ktorý obsahuje aj singel Jesus´ Son. Londýnska formácia, ktorá patrí k špičke alternatívnej scény odohrá to najlepšie zo svojej tvorby. Na svojom konte majú kultové hity ako Every You Every Me (1999), Black-Eyed (2001) či The Bitter End (2003).

Kapela vznikla v roku 1994 v Londýne, keď sa dali hudobne dokopy spevák Brian Molko a basgitarista Stefan Osdal. Ich pôvodný názov bol Ashtray Heart. Ich album Placebo v roku 1996 zaznamenal nečakaný úspech. Fanúšikom ich hudby bol od začiatku legendárny David Bowie, ktorý kapelu prizval aj na svoje posledné turné. Dvere do veľkého sveta hudobného biznisu im v roku 1997 otvoril singel Nancy Boy. Paradoxne, Brian Molko sa vyjadruje, že je to „najhoršia skladba, akú kedy napísal“.

Placebo má na konte osem albumov, vrátane najnovšej kompilácie A Place For Us To Dream. Veľké oslavy odštartovalo Placebo už minulý rok a 25. júna odohrajú koncert v Bratislave. Ich štýl je rockový, siaha do alternatívy aj glam rocku. Kritici v ich hudbe nachádzajú aj prvky brit popu, gothic rocku, pop rocku... Jedno je však isté – Placebo má nezameniteľný zvuk podčiarknutý skvelým hlasom Briana Molka.

20 YEARS OF PLACEBO World Tour

BRATISLAVA – AEGON ARÉNA NTC

NEDEĽA 25. JÚN 2017

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Eventim od utorka

24. januára, 10.00 hod.