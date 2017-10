KURIÓZNA NEHODA: Vodič narazil autom do cestného valca

Na ceste medzi Starou Ľubovňou a obcou Hniezdne sa v noci na pondelok 23. októbra 2017 stala kuriózna dopravná nehoda. Osobné auto narazilo do cestného valca a prevrátilo ho. Foto: TASR - KR PZ v Prešove Foto: TASR - KR PZ v Prešove

Stará Ľubovňa 23. októbra (TASR) - Na ceste medzi Starou Ľubovňou a obcou Hniezdne sa v noci na pondelok stala kuriózna dopravná nehoda. Osobné auto narazilo do cestného valca a prevrátilo ho.Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že smerom od Hniezdneho viedol 34-ročný vodič zo Starej Ľubovne osobné auto a v pravotočivej zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam a s vozidlom prešiel do protismeru a zišiel z cesty do poľa.objasnil hovorca s tým, že vodič z miesta dopravnej nehody odišiel.Policajti ho následne vypátrali, pričom krátko po 08.00 h podrobili muža dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom a nameranou hodnotou alkoholu 0,10 miligramu na liter, čo je 0,2 promile. Pri dopravnej nehode utrpel vodič ľahké zranenie.