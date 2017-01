Kurz eura vzrástol na 1,0652 USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 17. januára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes vzrástol. Euro sa ráno predávalo po 1,0652 USD, čo bolo približne o pol centa viac než v pondelok (16. 1.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz na 1,0594 USD/EUR.Posledné vyhlásenia budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré opäť signalizovali protekcionistickú hospodársku politiku, nemali dlhodobejší negatívny vplyv na euro.Dnešnou hlavnou témou na devízovom trhu je očakávaný prejav britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorý by sa mal konať okolo poludnia. Už počas víkendu do médií presiaklo, že britská vláda sa pripravuje na takzvaný "tvrdý brexit". To by znamenalo, že krajina opustí spoločný trh Európskej únie. Kurz libry po týchto správach prudko klesol, aktuálne sa však mierne zotavil.