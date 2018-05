Kvalitu ovzdušia upravia vetracie systémy

Vetranie, ktoré šetrí energiami

Aj keď sa vám to pri prvom počutí môže zdať smiešne, s vetracím systémom môžete naozaj ušetriť. Samozrejme, otvoriť každý deň okno a vyvetrať vás nič nestojí, avšak čo v prípade, ak v priestore neznesiete prievan alebo neradi počúvate zvuky ulice v rušnej mestskej časti? Je to veľmi bežný jav, ktorý sa často spája s nepríjemným zápachom výfukových plynov. Sťažovať sa však môžu aj tí, čo bývajú v blízkosti fariem alebo polí. Jediná šanca, ako sa chrániť pred pachmi, je nezdržiavať sa vonku a neotvárať okná. Prirodzené vetranie občas nie je možné zabezpečiť ani vo výrobných prevádzkach, a tak je jediným možným riešením kvalitný vetrací systém. Raz zainvestujete a potom už iba šetríte.

Vetracie systémy možno charakterizovať ako ventilátory umiestňované na steny alebo stropy. Sú energeticky úsporné a extrémne tiché. Okrem toho, že sa postarajú o výmenu vzduchu a jeho filtráciu, dokážu regulovať aj teplotu v miestnosti. Podľa toho, aký typ ventilátora si zvolíte, bude zariadenie pracovať s vonkajším vzduchom, zmiešavaným vzduchom alebo cirkulačným vzduchom. Vetrací systém si vyberáte nielen podľa veľkosti miestností, ale aj podľa charakteru priestoru. Tam, kde hrozí možnosť výbuchu, sa odporúčajú špeciálne typy vetracích systémov a to isté platí aj v prípade, že zháňate vetrací systém do reprezentatívnych priestorov a miestností, kde sa zdržiava veľký počet ľudí, ako sú vstupné haly, galérie, ale i predajne. Moderný dizajn zariadení a tichá prevádzka by mali byť samozrejmosťou.

Všestranný vetrací systém

Peľové častice, prach, baktérie a vírusy voľným okom nevidíme, no ich prítomnosť si uvedomíme pri každom kýchnutí či prechladnutí. Vetracie systémy sú šikovným vynálezom, pretože sa postarajú o čistý, čerstvý a zdravý vzduch, kamkoľvek ich nainštalujete. Ocenia ich najmä alergici či ľudia so slabým imunitným systémom. Viditeľne dokážu znížiť náklady na energiu a prúd, pretože teplý vzduch, ktorý sa z miestnosti odvádza, zároveň ohrieva studený vzduch, ktorý do nej vstupuje. Táto výmena sa deje rovnomerne, čím sa zabezpečuje optimálna vlhkosť vzduchu. Pre obytné priestory je možné spojiť vetraciu jednotu s plynovým kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom. Takto ich obdaríte nielen príjemným teplom, ale výhodnej aj teplou vodou.