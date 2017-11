Kvartálny zisk kaviarenskej siete Starbucks klesol

Kaviareň Starbucks v Londýne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Starbucks oznámila za 4. kvartál svojho súčasného obchodného roka nepriaznivé výsledky, keď návštevu kaviarní ovplyvnila séria hurikánov. Zároveň informovala, že svoju značku čajov Tazo predá spoločnosti Unilever.Najväčšia sieť kaviarní na svete uviedla, že čistý zisk za 4. kvartál obchodného roka 2016/2017, ktorý sa skončil 1. októbra, dosiahol 788,5 milióna USD (677,11 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval zisk spoločnosti 801 miliónov USD.V prípade upraveného zisku na akciu však firma splnila očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom bez započítania mimoriadnych položiek na úrovni 55 centov na akciu, čo bol aj výsledok oznámený spoločnosťou.Starbucks zároveň uviedol, že v tržbách zaznamenal mierny pokles a zaostal za odhadmi ekonómov. Tržby dosiahli 5,7 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali 5,8 miliardy USD. Aj v prípade kaviarní otvorených viac než rok výsledky ekonómov sklamali. Tržby z týchto prevádzok vzrástli medziročne o 2 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom na úrovni 3,3 %. V rovnakom období minulého roka dosiahol rast porovnateľných tržieb 4 %.Dôvodom je vplyv hurikánov, ktoré znížili návštevu kaviarní. Bez započítania tohto vplyvu sa porovnateľné tržby zvýšili o 3 %.Okrem výsledkov kaviarenská sieť informovala aj o predaji svojej značky čajov Tazo výrobcovi spotrebného tovaru Unilever za 384 miliónov USD. Starbucks kúpil značku Tazo pred 18 rokmi za 8,1 milióna USD, najnovšie sa však rozhodol, že sa chce sústrediť na značku Teavana.Firme Unilever, ktorá už kontroluje značky čajov Lipton, PG Tips a iné, však Tazo zapadá do obchodnej stratégie. Obidve spoločnosti očakávajú, že kontrakt dokončia na budúci rok.(1 EUR = 1,1645 USD)