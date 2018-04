Ľ.Blaha: Vyhli sme sa jadrovej vojne, ktorá po zásahu v Sýrii hrozila

Na snímke obloha počas útokov v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) – Spôsob, akým bol vykonaný letecký útok USA, Británie a Francúzska v Sýrii, dáva predpoklad, že nevyprovokuje odvetné akcie, ktoré by svet priviedli do globálneho konfliktu. Zhodli sa na tom predstavitelia koalície i opozície, ktorí boli hosťami nedeľňajšej diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12.Všetci pritom poukázali na to, že útok bol limitovane cielený a spojenci o ňom vopred informovali Rusko.upozornil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD).zdôraznil.Ďalšiu eskaláciu napätia neočakáva ani podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS), aj on upozorňuje, že Rusi dostali presné koordináty útoku a informáciu o tom, na aké objekty mieria spojenecké rakety.povedal.Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška (SNS) vidí v sobotňajšom útoku PR akciu Donalda Trumpa. Spochybnil tiež to, či mal byť útok skutočne nasmerovaný voči objektom vývoja a výroby chemických zbraní.povedal.Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený, že išlo o divadlo pre medzinárodnú verejnosť a dôkaz toho, že veľmoci hrajú v Sýrii svoje hry a testujú svoje zbrane.upozornil.Všetci diskutujúci sa takisto zhodli, že spojenecký zásah bol porušením medzinárodného práva.povedal Blaha.reagoval Klus. Hoci aj on priznáva, že pred útokom mali dostať priestor experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní, aby vyšetrili, či za použitím chemických zbraní v meste Dúmá, ležiacom vo východnej Ghúte, naozaj stojí Asadov režim. Myslí si, že vyšetrovanie by bolo veľmi zložité a mohlo sa výrazne predlžovať.uviedol.Zástupca SNS si myslí, že postup spojencov bol i porušením Severoatlantickej zmluvy a môže znamenať nebezpečný precedens.uviedol Paška. Podľa neho by Slovensko malo otvoriť diskusiu, či takéto postupy možno v NATO tolerovať.Podľa Krajniaka by sme sa mali voči spojencom správať podľa heslazdôraznil. Poukázal na to, že hra veľmocí v Sýrii je pre nás nebezpečná v tom, že pokiaľ bude tamojší konflikt trvať, môže kedykoľvek eskalovať utečenecký problém.