Ľ. Blaha: Vyzývam ľavicu, aby sa vrátila k Marxovi

Na archívnej snímke Ľuboš Blaha.

Bratislava 20. júna (TASR) - Antiglobalista je názov novej knihy radikálneho filozofa, politológa a politika Ľuboša Blahu. Novinku, s ktorou poslanec parlamentu prichádza po prvotine Sociálna spravodlivosť a identita (2006) a predchádzajúcich politologických knihách Späť k Marxovi? (2009) a Matrix kapitalizmu - blíži sa revolúcia? (2011), prezentovali v stredu v Bratislave.povedal pre TASR Blaha. V monografii ostro kritizuje globalizáciu, ktoráprízvukuje autor, ktorý odmieta amerikanizáciu, kritizuje nadvládu nadnárodných korporácií a spochybňuje liberálne ideológie. Ako alternatívu ponúka deglobalizáciu a návrat ku komunitárnym hodnotám klasickej socialistickej ľavice.Blaha pripúšťa, že jeho nová kniha môže vyvolať rozruch a liberáli ju možno označia za "extrémistickú", lebo v nej cituje marxistických profesorov a dokonca Che Guevaru. Píše o Marxovi, Rodrikovi, Wallersteinovi, Bellovi, Aminovi a ďalších.vyhlásil s tým, že jeho kniha provokuje, pretože sa nebojí hovoriť o demokratickom socializme, kritizuje aroganciu veľmocí, ako sú USA, a hovorí o rešpekte k iným kultúram.Titul Antiglobalista recenzovali český sociológ Jan Keller, česká ekonómka Ilona Švihlíková a o recenzný posudok sa postaral aj profesor Jozef Lysý. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA. Ide síce o vedeckú knihu, autor sa však snaží svoje poznatky prinášať zrozumiteľnejším, často novinárskym jazykom. Publikácia teda môže osloviť širšie vrstvy nielen tú akademickú.Práve ľavicovej verejnosti je určená"Som ľavičiar a trápi ma to, že západná ľavica sa vychyľuje k veľmi malomestskému liberalizmu a rieši menšiny, témy kozmopolitanizmu, ktoré nie sú kľúčové pre robotnícku triedu, ktorá by mala byť cieľová kategória pre ľavicu. Vyzývam ľavicu, aby sa vrátila k Marxovi, k tradičným socialistickým triednym témam," vyhlásil Blaha. Jeho monografiu uviedli do života kubánskym rumom a čerstvými petržalskými vetvičkami. Krstným rodičmi sa stali autorov otec Milan Blaha, ktorý viedol syna k ľavicovým hodnotám a politike, ďalej jeho dlhoročný učiteľ Ladislav Hohoš a Jozef Lysý.