Ľ. Galko: NBÚ dodržal zákon, Jasaň však znemožnil ďalšie preverovanie

Na snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) dodržal pri udeľovaní bezpečnostnej previerky Viliamovi Jasaňovi zákon. Nedisponoval totiž informáciami o nespoľahlivosti Jasaňa. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec a predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Ľubomír Galko (SaS) po tom, ako na pôde NBÚ z poverenia výboru osobne nahliadol do dokumentov týkajúcich sa možných závadových väzieb Jasaňa, ktoré poskytli úradu jednotlivé inštitúcie.povedal Galko s dôvetkom, že v súčasnosti Jasaň previerku NBÚ nemá, nemôže pôsobiť v žiadnej pozícii, kde sa vyžaduje a nemôže sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.Zároveň sa však stratila možnosť jeho ďalšieho preverovania.podotkol Galko.Jasaň pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády (ÚV) SR. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa objavili informácie o jeho kontaktoch na taliansku mafiu pôsobiacu na Slovensku. Podobné styky mala mať aj vtedajšia hlavná štátna radkyňa na ÚV Mária Trošková, ktorá bezpečnostnú previerku nikdy nemala. Obaja o svoje pozície prišli.Galko sa domnieva, že by bolo profesionálnym zlyhaním, ak by vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD) nemal informácie o Jasaňovi.dodal Galko.Jasaňom sa jeho výbor zaoberal aj v marci. Už vtedy Galko naznačil, že ak došlo pri vystavovaní bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné pre Jasaňa k pochybeniu, dopustili sa ho polícia alebo SIS, respektíve obe tieto inštitúcie.Poslanci sa na okolnosti Jasaňovej previerky pýtali priamo riaditeľa NBÚ Jozefa Magalu. Výbor jednak zobral na vedomie informácie, ktoré Magala podal, a zároveň poveril Galka, aby nahliadol do všetkých dokumentov týkajúcich sa možných závadových väzieb Jasaňa, ktoré poskytli jednotlivé inštitúcie NBÚ.To, že hlavná štátna radkyňa Trošková bezpečnostnú previerku vôbec nemala, nie je podľa Galka vina NBÚ, ale je to vec ÚV, ktorý rozhoduje, na akej pozícii je previerka potrebná.