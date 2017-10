Ľ. HUĎO: Chcem skoncovať s korupciou a klientelizmom na úrovni BSK

Ľubomír Huďo Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide len a len o vlastný zisk. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, ktorý v tejto súvislosti plánuje po prípadnom víťazstve vo voľbách rozsiahly ekonomický audit na pôde vyššieho územného celku (VÚC).Na podnet poslucháčov alternatívneho informačného rádia Infovojna nespokojných s fungovaním súčasného systému. Tí sa vo vysielaní pravidelne pýtali, čo môže jedinec urobiť, ako môže prispieť k zmenám. Keďže som im odporúčal vyvíjať aktivity v bezprostrednom okolí a ovplyvňovať dianie okolo seba, rozhodol som sa okrem vysielania a sprostredkovania informácií konať aj na úrovni kraja. Navyše sa vo verejnosti zaužívalo nepríjemné tvrdenie, že do politiky idú len bezcharakterní a vydierateľní ľudia, vlastne len špinavci, a pre slušných ľudí to nie je priestor. Práve preto to treba zmeniť, aby nám nevládli pochybné charaktery a politické figúrky, ktoré nepracujú vo verejnom záujme.Mám skúsenosti s požiadavkami a predstavami rôznych zástupcov verejnosti, poznám problémy, ktoré ich ťažia a viem, prečo považujú súčasný systém za neschopný ich vyriešiť. Je čas demaskovať a odhaliť, ako systém funguje na úrovni samosprávneho kraja a či je možné ho zreformovať a napraviť, aby slúžil skutočne verejným záujmom, nie byrokratom a záujmovým skupinám. Nejde predsa len o mňa, ale aj o ľudí schopných pôsobiť v danej problematike, od ciest, cez zdravotníctvo až po školstvo a kultúru, aby dostali možnosť ovplyvniť verejné dianie bez protekčného či straníckeho pozadia.Neefektívne míňanie finančných prostriedkov, neefektívne nakladanie s verejným majetkom, katastrofálna cestná sieť, chýbajúca prepojenosť miest a obcí v kraji, chátrajúce školy, chaotický urbanizmus bez adekvátnej občianskej vybavenosti, ťažká dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mnohých obciach, absencia nájomných bytov, bezpečnosť, ale i duchovný rozmer v oblasti kultúry, tradícií, identity a spolupatričnosť s celou krajinou, nielen v zmysle konkurenčného vyčleňovania sa v rámci jedného štátu.Všetky tieto oblasti súvisia v prvom rade s transparentnosťou finančných tokov a ich využívaním či zneužívaním. Preto je pre mňa prvoradou prioritou skoncovanie s korupciou a klientelizmom na úrovni BSK. Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide len a len o vlastný zisk. S tým súvisí rozsiahly ekonomický audit na pôde VÚC ihneď po nástupe do funkcie, o výsledkoch ktorého budú občania informovaní. Potom sa možno sústrediť na každú z uvedených oblastí – v oblasti zdravotníctva prehodnotiť výhodnosť či nevýhodnosť prenájmov v záujme verejnosti, v oblasti školstva riešiť dezolátny a nedôstojný technický stav budov stredných škôl a internátov, podporovať prevádzkovateľov detských jaslí, v oblasti dopravy riešiť nielen problém príchodu do metropoly a parkovanie, ale aj dopravné prepojenie obcí a miest v celom kraji. Cezhraničná spolupráca v rámci posilnenia vzájomných väzieb je prínosom, no nie v duchu eurointegračnej demagógie a formalizmu, ale obojstranných výhod v prospech radových občanov.Ako dôkaz zlyhania systému vo forme protežovania straníckych, záujmových a lobistických cieľov samozvaných skupín, ktoré zneužívajú dôveru voličov, a byrokratického priživovania sa na správe vecí verejných. Tesne pred voľbami potom nasleduje propagandistická a reklamná kampaň, aby sa na danom stave nič zásadné nemenilo a zostali rovnaké "žaby na prameni" na úkor všetkých ostatných obyvateľov kraja.Nepochybne. Naznačil som to aj v odpovedi na jednu z predchádzajúcich otázok. Zásadným princípom pri ich výbere, napriek tomu, že ma podporuje aj neštandardná parlamentná strana (ĽSNS) a subjekty mimoparlamentnej opozície (Priama demokracia, Sloboda a Priama demokracia), nebola a nie je stranícka príslušnosť, spriaznenosť so zištnými ekonomickými skupinami alebo osobný protekcionizmus. Na prvom mieste je odbornosť a snaha zmeniť zabehaný, nefunkčný a neefektívny systém v duchu národnoštátnych záujmov na úrovni vyššieho územného celku.