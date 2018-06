Ľ. Laššáková preverí, či Matica spolupracuje so Slovenskými brancami

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) nemá vedomosť o tom, že by Matica slovenská úzko spolupracovala s organizáciou Slovenskí branci, ale preverí to. Povedala to na štvrtkovej Hodine otázok v parlamente, kde odpovedala na otázku opozičného poslanca z klubu SaS Ondreja Dostála. Zároveň odmietla, že by ministerstvo kultúry podporovalo Slovenských brancov.Poslanec sa Laššákovej pýtal, či si myslí, že by z peňazí daňovníkov malo ministerstvo kultúry finančne podporovať organizácie, ktoré spolupracujú na svojich aktivitách s paramilitantnými vojenskými skupinami, ktorým sa venuje vo svojej správe Slovenská informačná služba. Laššáková odmietla, že by jej rezort finančne podporoval aktivity Slovenských brancov.vymenovala.Dotácie podľa jej slov neposkytuje na projekty, ktorých cieľom je podpora akýchkoľvek foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. Na to dohliadajú zamestnanci ministerstva aj odborné komisie.doplnila.Dostál jej následne vysvetlil, že sa nepýtal na dotácie pre Slovenských brancov, keďže vie, že ministerstvo im ich neposkytuje. Dáva ich však Matici slovenskej, ktorá podľa Dostálových slov na viacerých akciách, aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami.doplnil.odpovedala Laššáková.