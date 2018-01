Ľ. Olach: Cítil som povinnosť napísať knihu o Vavrovi Šrobárovi

Tabuľa Vavra Šrobára Foto: Teraz.sk/lovensko-Česká společnost Foto: Teraz.sk/lovensko-Česká společnost

Bratislava 30. januára (TASR) – V bratislavskom V-klube prezentovali v pondelok (29.1.) knihu Vavro Šrobár - osudové prevraty 1918 - 1944 - 1948 (vydavateľstvo Marenčin PT). Na uvedenie románového príbehu z pera Ľuba Olacha pricestoval z Prahy aj vnuk Vavra Šrobára Fedor.povedal pre TASR Šrobár.Olach prichádza s príbehom Slováka, ktorý je neodmysliteľne spojený so vznikom Československa, jedného z piatich, po sérii románov Prezident (2016), Politik (2015), Lobista (2014). Okrem historických udalostí, ktorými približuje dávne časy, ponúka čitateľom stretnutie s reálnymi postavami a menami vtedajších politikov a činiteľov.uvádza autor, ktorý sa na historické udalosti pozerá očami stúpenca národnej jednoty Čechov a Slovákov.podčiarkol.Lekár, verejný činiteľ, pedagóg, publicista, spisovateľ, národovec a prívrženec Tomáša Garriquea Masaryka Vavro Šrobár (1867-1950) mal veľké zásluhy na vzniku ČSR. Ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska sa postaral o odchod vojsk Maďarskej republiky rád zo Slovenska. V roku 1944 sa opäť dostal do víru hlavných udalostí, keď sa stal spolu s Karolom Šmidkem predsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady, či pri formovaní slovenskej politiky po oslobodení Československa. Zúčastnil sa na rokovaniach československej vlády v Moskve a pri zostavovaní Košického vládneho programu. Vo februári roku 1948 v snahe podporiť prezidenta E. Beneša nepodal s Jánom Masarykom demisiu a zostal politicky činný v podstate až do svojej smrti. "Touto knižkou by som chcel aspoň čiastočne splatiť dlh voči jeho osobe," hovorí Olach.V románe rozpráva i o tom, ako bol Šrobár väznený spolu s maďarským komunistickým politikom Bélom Kunom, ako mu napísal list dramatik a esejista G. B. Shaw, zachytáva tiež priateľstvo, ktoré ho viazalo s veľkým slovenským básnikom P. O. Hviezdoslavom i M. R. Štefánikom. Opisuje dôležité stretnutia s T. G. Masarykom a dotýka sa aj jeho vzťahu k Andrejovi Hlinkovi. Toho mal do politikypráve Šrobár.povedal pre TASR Olach. Jeho román o mužovi, ktorý stál tiež pri zrode Slovenského národného divadla, venoval sa sociálnemu lekárstvu, bojoval proti alkoholizmu u Slovákov či založil časopis Hlas, bol činný tiež ako literát a dramatik, obsahuje aj karikatúry z dielne maliara, vydavateľa a spisovateľa Milana Stana.Ľubo Olach (1948) absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pracoval ako redaktor v denníkoch Roľnícke noviny, Smena, v týždenníku Sloboda, pre Slovenský rozhlas a televíziu. Po revolúcii sa stal šéfredaktorom mesačníka Pop Horizont, založil reklamnú agentúru Aurum, teleshoppingovú firmu Top Shop. Okrem románovej tvorby sa venuje aj poézii.