L.ŽITŇANSKÁ: Kotlebove hliadky už nehliadkujú, len sa vozia vo vlakoch

Na kombosnímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a poslanec NR SR Marian Kotleba (ĽSNS). Foto: TASR Foto: TASR

Kotlebcov novela zákona od hliadkovania neodradila

Bratislava 11. januára (TASR) – Hliadky Kotlebovej ĽSNS vo vlakoch sa od Nového roka už len hrajú na to, že hliadkujú. V skutočnosti sa len vozia ako ostatní cestujúci. Po skončení rokovania vlády to dnes uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Žitňanskej rezort presadil v spolupráci s ministerstvom vnútra novelu zákona o dráhach. Od 1. januára 2017 môže dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach vykonávať iba polícia, alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy či prepravcom. Kotlebove hliadky ani po tomto dátume z vlakov nezmizli.“ reagovala na to Žitňanská.“ zdôraznila ministerka.V prípade, že by sa naozaj pokúsili vykonávať dohľad nad verejným poriadkom je podľa šéfky rezortu oprávnená voči nim zasiahnuť polícia alebo železničná spoločnosť. „zdôraznila.Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ak niekto poruší nové ustanovenia zákona, bude potrestaný. "" poznamenal. Pripomína, že Slovensko má železničnú políciu, ktorá je vo vlakoch nepretržite.Nová zákonná úprava ide nad rámec toho, čo môže prepravca dnes povedať v svojom prepravnom poriadku. Železničná spoločnosť Slovensko vlani v svojom novom cestovnom poriadku určila, že bez písomného povolenia je v jej vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom.ĽSNS opatrenie od hliadkovania neodradilo a opozičná parlamentná strana oznámila, že spúšťa vlakové hliadky aj na západe Slovenska. Predseda ĽSNS Marian Kotleba oznámil nasadenie hliadok 11. apríla 2016 pred Železničnou stanicou vo Zvolene. Strana podľa jeho slov reagovala na útok na dievča, ktorý sa odohral vo vlaku smerujúcom z Nových Zámkov do Zvolena 7. apríla 2016.