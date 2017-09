LAJČÁK: Afrika by mala byť zastúpená v Bezpečnostnej rade OSN

Miroslav Lajčák, archívna fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) - Stáli členovia Bezpečnostnej rady (BR) OSN odrážajú realitu z konca druhej svetovej vojny, hlasy po tom, že by mala byť reprezentatívnejšia sú veľmi silnézdôraznil pre TASR slovenský minister zahraničných vecí a zároveň predseda 72. Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Podľa neho by bolo veľmi škodlivé proces brzdiť. Zároveň sa však nedá objektívne urýchliť, pretože zmeny musia byť odsúhlasené všetkýmidodal, pričom zdôraznil, že je treba, aby aj OSN odrážala realitu 21. storočia, v ktorej žijeme a nie tú z roku 1945.Myslí si však, že OSN má nezastupiteľné miesto na svete aj z dôvodu humanitárnej pomoci či zachovávania mieru.dodal.Priznal však, že by mohla byť efektívnejšia.uzavrel Lajčák.Šéfa slovenskej diplomacie do funkcie predsedu zvolili predstavitelia členských štátov OSN 31. mája 2017. Zástupca SR získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN vôbec po prvý raz. Zasadnutie VZ OSN sa koná v sídle OSN v americkom New Yorku raz ročne. Začína sa v utorok v treťom septembrovom týždni. V pléne tohtoročného VZ OSN vystúpi i prezident Andrej Kiska, ktorý povedie slovenskú delegáciu.