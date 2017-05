Lajčák: Slovenská diplomacia má v Európe veľmi dobré meno

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. mája (TASR) - Slovenská diplomacia má v Európe veľmi dobré meno, dokonca sme dokázali prekonať aj našich susedov v regióne strednej Európy. Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák to uviedol dnes v rámci rokovaní európskych diplomatov v Bruseli.Lajčák ocenil, že šéfka zahraničnej politiky EÚ Federica Mogheriniová v rámci rotácie európskych diplomatov minulý týždeň zaradila medzi 43 nových veľvyslancov, ktorí budú zastupovať záujmy Európskej únie vo svete, aj súčasného veľvyslanca SR v Grécku Petra Michalka. Ten bude vedúcim Delegácie EÚ v Moldavsku.opísal situáciu.Lajčák pripomenul, že ak ešte začiatkom tohto roka Slovensko nemalo ani jedného vedúceho Delegácie EÚ vo svete, situácia sa teraz zmenila. Vo februári prevzal funkciu vedúceho Delegácie EÚ v Káhire dlhoročný slovenský diplomat Ivan Surkoš a druhým slovenským diplomatom na podobnej pozícii je Peter Michalko, ktorý bude zastupovať EÚ v Kišiňove.Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že slovenský diplomat Peter Burian, bývalý štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí SR, je od marca 2015 osobitným vyslancom EÚ pre strednú Áziu a minulý mesiac generálny tajomník OSN vymenoval do funkcie výkonnej tajomníčky Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve Oľgu Algayerovú, ktorá bola stálou predstaviteľkou SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.skonštatoval Lajčák.Priznal, že dosť často dostáva otázku, v čom je tajomstvo takýchto úspechov, a jeho odpoveď je, že na Slovensku sa našťastie rešpektuje profesionalita zahraničnej služby. Zdôraznil, že predseda vlády podobne ako prezident republiky (súčasný aj bývalý) tento princíp silno podporujú, nie sú žiadne politické tlaky na ministerstvo zahraničných vecí a na posty veľvyslancov EÚ sú vysielaní skúsení kariérni diplomati.Lajčák v závere naznačil, že uvedení diplomati by nemuseli byť poslední Slováci, ktorí sú v hre o diplomatické posty EÚ, je však zatiaľ predčasné hovoriť o ďalších menách.Minister zahraničných vecí SR, ktorý vlani prehral súboj o post generálneho tajomníka OSN s portugalským expremiérom Antóniom Guterresom, bude v období od septembra 2017 do septembra 2018 šéfovať 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN.