Laurel a Hardy vytvorili jednu z najlepších komických dvojíc na svete

Atlanta/Bratislava 18. januára (TASR) - Svetoznámy komik Oliver Hardy bol ten tučnejší a mohutnejší zo slávnej komickej dvojice Laurel a Hardy. Dnes uplynulo 125 rokov od jeho narodenia. Spolu s útlym Stanom Laurelom vytvorili jednu z najlepších komických dvojíc na svete.Oliver Hardy, celým menom Oliver Norvell Hardy, sa narodil 18. januára 1892 v Atlante v Spojených štátoch amerických (USA). Mal talent na spev a prvý raz sa na javisku objavil už ako dieťa. Hral a spieval v populárnej revue s tancom a hudbou. Neskôr krátko študoval právo.V roku 1910 si otvoril vlastné kino a krátko po tom začal hrávať malé úlohy štatistov. Neskôr sa uchytil vo filme vďaka menším i väčším úlohám v mnohých komédiách. Vo filmoch, ktoré sa zachovali, hral väčšinou záporné postavy. Účinkoval vo westernoch, dobrodružných a pirátskych filmoch ako zlý až brutálny, príšerný pirát či nahlúply policajt.Do filmového Hollywoodu prišiel v roku 1919, keď mal za sebou asi 500 drobných úloh. Jeho telo ho predurčovalo na úlohy tučných mužov a zloduchov.V roku 1926 sa stretol prvýkrát pred kamerou so Stanleym Laurelom. Prvý väčší spoločný film Putting Pants on Philip (Filip na návšteve) nakrútili v roku 1927. Hardy je v ňom dobrák, ktorý sa tvári, že všetko vie a všade bol. Jeho pompéznosť a tvrdohlavosť ho vždy dostane do problémov. Takmer prázdna tvár smoliara Laurela naznačuje, že je trochu natvrdnutý. Jeho spomalené a popletené reakcie Hardyho takmer vždy rozčúlia. To bol rámec, od ktorého sa neskôr odvíjajú ich filmové príbehy. Všetky nedorozumenia, konflikty a bitky sa napokon končia dobre - obrovský Hardy a popletený Laurel si uvedomia, že sa jeden bez druhého nezaobídu.Od roku 1927 nakrútili množstvo filmov, ktoré sa dodnes považujú za vzory filmovej grotesky. Vo filme The Battle of the Century (Smotanová revolúcia) s veľkou tortovou bitkou, ktorý sa považuje za jeden z najlepších komických filmov, herci spotrebovali 4000 zákuskov a 50 litrov šľahačky. Ďalšími nezabudnuteľnými filmami sú Two tars (Laurel & Hardy na výlete, 1928), From soup to nuts (Medzi polievkou a orechmi, 1928) a mnoho ďalších. Film You're Darn Tootin'(Prekliati muzikanti, 1928) v roku 1973 francúzski filmoví publicisti označili za najlepší film tejto dvojice.V rokoch 1928-1930 natočili spolu 33 krátkych a jeden celovečerný film. Niektoré filmy tej doby točili v dvoch verziách - zvukovej aj bez zvuku - a niektoré dokonca ešte v zvukových verziách určených pre zahraničie.V novembri 1932 dostali Stan Laurel a Oliver Hardy cenu Americkej filmovej akadémie Oscara za najlepší film v novoutvorenej kategórii krátka komédia za film The music box (Sťahujeme piano).Po druhej svetovej vojne nakrútili ešte niekoľko filmov - posledným bol Atoll K (Laurel a Hardy zdedili ostrov, 1953) a absolvovali umelecké turné po Európe.V roku 1953 dostal Oliver Hardy infarkt, schudol takmer 70 kilogramov a ostával už len doma. Zomrel 7. augusta 1957 v americkom Hollywoode.Laurel a Hardy nakrútili počas svojej kariéry vyše 100 filmov, z toho viac ako polovica bola úspešná. Bez problémov zvládli prechod od nemého filmu k zvukovému. Ich hlasy sa výborne hodili k ich postavám.