Ľaváci na celom svete majú sviatok 13. augusta

Washington/Londýn/Paríž 13. augusta (TASR) - Medzinárodný deň ľavákov (International Lefthanders Day) si 13. augusta môžu pripomenúť všetci ľaváci na svete.Američan Dean R. Campbell v roku 1975 založil prvý syndikát ľavákov, o rok rozhodol, že zavedie Svetový deň ľavákov a ako termín si zvolil 13. august, pretože vtedy ten deň pripadol na piatok.Niektoré zdroje spájajú so začiatkom Medzinárodného dňa ľavákov 13. august v roku 1992. Vtedy členovia klubu Left-Handers, medzinárodného združenia ľavákov, ktoré vzniklo v Británii, vyzvali svojich členov, aby pracoviská zmenili na "oblasť ľavákov". V nich malo byť používanie pravej ruky zakázané. Klub spustil rozsiahlu osvetovú kampaň; popri inom aj s cieľom presvedčiť britské bankové inštitúcie, aby sa začali vyrábať šekové knižky aj pre ľavákov.Vo Francúzsku okrem Medzinárodného dňa ľavákov existuje napríklad aj Národný deň ľavákov. V roku 2006 ho založil Alain Galobardes, ktorý sa zároveň stal zakladateľom internetovej stránky pre ľavákov: lesgauchers.com, ako aj rovnomenného združenia. Národný deň ľavákov sa síce slávi okolo 13. augusta, ale pred pevným termínom má prednosť program a možnosť jeho realizácie. Pravák Galobardes sa viac zaujímal o ľavákov a ich problémy v bežnom živote. Preto v auguste 2004 spustil webovú stránku gauchers.com. V roku 2006 zorganizoval vo Francúzsku prvý Národný deň ľavákov pri meste Perpignan.Dátum 13. august má najmä pravákov upozorniť na to, že ľaváci musia vynakladať úsilie na vykonanie inak bežných úkonov, akými napríklad sú otvorenie fľašky alebo konzervy otváračom, čistenie zeleniny škrabkou či odrezanie stonky kvetu. Až keď to pravák skúsi urobiť ľavou rukou s nástrojom určeným pre praváka, pochopí, aké ťažkosti ľavák má. Súčasný svet je totiž v prevažnej miere upravený pre potreby tých, čo všetko robia pravou rukou. Týka sa to kancelárskych pomôcok, kuchynských nástrojov a potrieb, dverí a zámok, počítačových myší a množstva iných prístrojov a rôzneho príslušenstva.V mnohých krajinách sveta v minulosti prevládala tendencia "prerobiť" ľavákov na pravákov. V ostatných rokoch sa od tejto praxe upustilo. Navyše, už aj výrobcovia začínajú myslieť na ľavákov. Nielen v mnohých krajinách sveta, ale i na Slovensku existujú špecializované obchody pre tých, čo všetko berú do ľavej ruky. Podľa odhadov žije na svete okolo 12 percent tých, ktorí sú zručnejší ľavou rukou. V roku 2008 isté vydavateľstvo aj na Slovensku publikovalo knihu s titulom Slávni ľaváci v dejinách ľudstva.Medzi slávnymi ľavákmi možno nájsť politikov, priemyselníkov a obchodníkov, umelcov aj športovcov. Napríklad Julius Caesar, Jana z Arku, macedónsky vojvodca Alexander Veľký, americkí prezidenti Barack Obama, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, ďalej americký spisovateľ Mark Twain, podnikateľ Bill Gates, fyzička a chemička poľského pôvodu Marie Curie, ruský hudobný skladateľ Sergej Rachmaninov, nemecký hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, americká tenistka českého pôvodu Martina Navrátilová, súčasný španielsky profesionálny tenista Rafael Nadal, švédska filmová herečka Greta Garbo, americká herečka a producentka Julia Robertsová a mnohí ďalší. Rovnako aj slovenský politik Robert Kaliňák je ľavák.