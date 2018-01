Le Drian: Rusko nemá dostatok prostriedkov na obnovu Sýrie

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. januára (TASR) - Európske krajiny sa zapoja do stabilizácie a rekonštrukcie len v tých častiach Sýrie, ktoré budú spravované prijateľne z pohľadu základných práv. V rozhovore pre pondelkové vydanie francúzskeho denníka Le Figaro to uviedol francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, ktorý mal pritom na mysli sýrske regióny pod kontrolou Kurdov.Le Drian ďalej upozornil, že Rusko samotné nedokáže vyriešiť sýrsku krízu, pretože Rusi "nemajú prostriedky" na rekonštrukciu tejto krajiny."Rusi sami túto krízu nevyriešia. V Sýrii raz bude musieť dôjsť k obnove a ich (ruské) prostriedky na to nebudú stačiť," vyhlásil Le Drian a naznačil, že Rusko bude potrebovať pomoc Západu, ktorý je však ochotný pomáhať pri stabilizácii a rekonštrukcii len v tých oblastiach Sýrie, ktoré sú z pohľadu základných práv spravované prijateľným spôsobom.Agentúra DPA dodala, že kým Rusko je v sýrskom konflikte kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Francúzsko od začiatku vojny v Sýrii v roku 2011 podporovalo sily žiadajúce Asadov odchod z funkcie. Túto pozíciu Francúzska však po svojom nástupe do úrady zmiernil prezident Emmanuel Macron, keď oznámil, že Asadov odchod nemôže byť podmienkou pre mierové rokovania o urovnaní konfliktu v Sýrii.Rusko spoločne s Tureckom a Sýriou prišlo nedávno s mierovou iniciatívou, ktorú označuje za komplementárnu k mierovým rokovaniam pod dohľadom OSN v Ženeve. Ide však o plán, ktorý vyvoláva mnoho otázok, konštatoval libanonský spravodajský portál L'Orient-Le Jour. Dodal, že na 30. januára Rusko okrem toho zvolalo do ruského letoviska Soči spoločné stretnutie zástupcov sýrskej opozície a predstaviteľov sýrskej vlády.Le Drian v tejto súvislosti podľa L'Orient-Le Jour upozornil, že "bez účasti Spojených štátov, Európy a krajín regiónu nebude žiadny mier (v Sýrii) ani spravodlivý, ani trvalý".