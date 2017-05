Le Penová sa počas návštevy Putina nestretne s ruskou delegáciou

Na archívnej snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová sa nestretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý je momentálne na návšteve Francúzska. Le Penová to uviedla na sociálnej sieti Twitter, pričom spresnila, že sa nestretne ani so žiadnym ruským delegátom.Putin sa dnes vo Versailles stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jeho návšteva podľa agentúry AP ovplyvní rusko-francúzske vzťahy na celé roky a prichádza v čase, keď sa Putin usiluje o zlepšenie naštrbených vzťahov medzi Západom a Moskvou. Obaja lídri mali po rokovaní spoločnú tlačovú konferenciu.Le Penová navštívila ruského prezidenta v marci, počas svojej kampane pred voľbami novej hlavy štátu vo Francúzsku. Podľa jej vlastných slov ju "veľmi teší" Putinova prítomnosť vo Francúzsku, naďalej udržiava kontakty s Moskvou a tvrdí, že vzťahy medzi oboma štátmi sa musia "normalizovať".Generálny tajomník Le Penovej Národného frontu (FN) Nicolas Bay vyhlásil, že "niet dôvodu, prečo by Le Penovej kontakty s Ruskom nemali pokračovať v dlhodobom horizonte". Zdôraznil, že ide o "úplne odlišné kontakty", než aké má Macron.