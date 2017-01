Le Penová tvrdí, že nebola v USA preto, aby sa stretla s Trumpom

Na ilustračnej foto zľava: Vladimir Putin, Marine Le Penová a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. januára (TASR) - Francúzska krajne pravicová kandidátka na prezidentský post Marine Le Penová dnes vyhlásila, že cieľom jej nedávnej návštevy v USA nebolo stretnúť sa s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Zdôraznila, že šlo o súkromnú návštevu.Vo vysielaní rozhlasovej stanice RTL dnes Le Penová uviedla, že newyorský mrakodrap Trump Tower, ktorý patrí Trumpovi, síce navštívila, ale o schôdzku s ním nežiadala. Dodala, že cesta do USA nebola súčasťou jej kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku.V médiách zverejnené fotografie zachytávajú Le Penovú v spoločnosti troch mužov, ako sedia za stolíkom vo vestibule Trump Tower. Jedným z nich je Trumpov priateľ George Lombardi. Le Penová však v rozhovore pre RTL trvala na tom, že sa len "stretla so zaujímavými ľuďmi, ktorí s ňou chceli debatovať a dozvedieť sa od nej, čo sa deje vo Francúzsku". Zdôraznila, že pri takýchto cestách do zahraničia to nie je nič zvláštne.Le Penová sa síce s nástupcom Baracka Obamu v Bielom dome nestretla, ale v rozhovore pre RTL znova vyzdvihla tie aspekty jeho politiky, ktorú ju oslovujú:Le Penová je jedným z najväčších favoritov pre prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku. Jej program je založený na konzervativizme a euroskepticizme. Sľubuje, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách začne okamžite s procesom vystúpenia Francúzska z EÚ a NATO.Podľa prieskumov verejnej mienky má Le Penová šancu prebojovať sa do druhého prezidentských kola.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách - 23. apríla a 7. mája.