Le Penová v prvom kole francúzskych volieb sklamala, tvrdí P. Szalai

Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová hlasuje v 1. kole prezidentských volieb 23. apríla 2017 vo francúzskom Henin-Beaumonte. Francúzi si dnes v prvom kole prezidentských volieb vyberajú novú hlavu štátu. Viac ako 47 miliónov voličov bude mať na výber z 11 kandidátov. Ak ani jeden z 11 kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, čomu nasvedčujú aj prieskumy, dvaja najúspešnejší z nich postúpia do druhého kola, ktoré sa bude konať 7. mája. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 24. apríla (TASR) – Výsledky prvého kola francúzskych volieb ukázali, že kandidát, ktorý bojuje proti islamu, alebo ktorý stigmatizuje moslimov, má veľmi limitovaný počet voličov. Pre TASR to uviedol analytik portálu Euractiv.sk Pavol Szalai." uviedol Szalai.Podľa neho je veľmi pravdepodobné, že v druhom kole zvíťazí Emmanuel Macron. Zdôraznil, že by sa muselo stať niečo veľmi výnimočné v podobe veľkej korupčnej aféry, medzinárodnej krízy či ďalšieho teroristického útoku, ktorý by nahrával Marine Le Penovej.Na základe výsledkov prvého kola analytik poukázal na tri skutočnosti. Francúzi si podľa neho vybrali v podstate eurofilného, veľmi proeurópskeho kandidáta.konštatoval.Druhou skutočnosťou podľa neho je, že Marine Le Penová sklamala. Napriek tomu, že získala historicky najviac hlasov, v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2012 (18 percent) sa posunula o štyri percentá.uviedol analytik.Poslednou skutočnosťou, na ktorú analytik upozornil je, že vo Francúzsku je 40 percent voličov (20 percent za Marine Le Penovú a približne 20 percent za Jeana-Luca Mélenchona), ktorí nesúhlasia so súčasným ekonomickým modelom.Jeho očakávania kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola, sa však potvrdili.dodal Pavol Szalai.