Legendárna séria Temná veža

Stephen King: Pištoľník Foto: Vydavateľstvo Ikar

Kráčal popri zadebnených, vyčkávajúcich budovách a cítil na sebe oči nazerajúce pomedzi škáry a pukliny v dreve. Muž v čiernom sa v Tulle hral na Boha. Rozprával o kráľovom dieťati – o červenom princovi. Bol to iba jeho zmysel pre kozmický humor, alebo prejav zúfalstva? Táto otázka mala nemalú váhu.

Za chrbtom sa mu ozval utrápený, piskľavý výkrik a rozrazili sa dvere. Vyhrnuli sa z nich postavy. Pasca sklapla. Muži v spodkoch a špinavých montérkach. Ženy vo voľných nohaviciach a vyblednutých šatách. Dokonca aj deti sa pridali k rodičom. A každá ruka zvierala kus dreva alebo nôž.

Reagoval bezmyšlienkovito, okamžite, inštinktívne. Zvrtol sa na päte a z puzdier zároveň vytrhol pištole. Ťažké rukoväti mu pohodlne ležali v dlaniach. Rútila sa naňho Allie – pravdaže to musela byť ona. Tvár mala skrivenú, na čele jej v slabnúcom svetle žiarila pekelne purpurovočervená jazva. Videl, že je iba rukojemníčka, lebo ponad plece jej ako bosorkin krkavec vykúkala Shebova zvraštená tvár. Bola jeho štítom a obeťou.

A práve preto hľadá tvrdošijne odpoveď na otázku, či je tento svet skutočným podsvetím, alebo len desivou alternatívou nášho sveta. Za svojím cieľom ide neohrozene, aj za cenu vrážd a prekliatia vlastnej duše.Roland Deschain z Gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci po ceste dobra a zla, stopuje tajuplného mága so schopnosťou oživovať mŕtvych, známeho iba ako muž v čiernom. Na svojej výprave po Mohainskej púšti zamorenej démonmi sa Roland vzoprie pomätenej kazateľke a jej vražedným ovečkám, zoznámi sa s príťažlivou ženou Alice, vedie rozhovor s démonom a napokon sa spriatelí s chlapcom z nášho sveta. Jake Chambers sa pridá k Rolandovi, ale zatiaľ čo pištoľník putuje so svojím mladým spoločníkom, muž v čiernom si odnáša jeho dušu vo vrecku.Kto je muž v čiernom a čo vie o Temnej veži?Kde je hranica medzi dobrom a zlom?V úvodnom diele dnes už legendárnej série Temná veža Stephen King. predstavuje výnimočný svet pustatiny plný vizuálne ohromujúcich scenérií a nezabudnuteľných postáv. Pištoľník kombinuje prvky vedecko-fantastického románu, futuristickej antiutópie, spaghetti westernu, hororu a vysokej fantasy. Prvý diel vyšiel v roku 1982, novšie vydania sú doplnené o autorov úvod.Vypočujte si AUDIO úryvok.Z knihy číta herec Vlado Kobielsky:vyrástol v skromných pomeroch a vďaka rozprávačskému talentu sa vypracoval na jedného z najbohatších spisovateľov sveta. Už desaťročia fascinuje čitateľov svojou nekonečnou zásobou fantázie, ale aj zdravou dávkou realizmu, vďaka ktorej ochotne uveríme všetkému, čo sa deje s jeho postavami, či je to hrozné, krásne, absurdné, alebo dojímavé.V roku 1973 sa mu podarilo predať vydavateľstvu prvý román s názvom Carrie. Potom už nasledovala dlhá šnúra úspechov s knihami Podpaľačka, Mŕtva zóna, Žiarenie, Cujo, Prekliatie Salemu. Písal aj pod pseudonymom Richard Bachman.Stephen King je autorom vyše päťdesiatich kníh, píše beletriu aj literatúru faktu. Jeho román 22. 11. 1963 časopis New York Times zaradil medzi desiatku najlepších kníh roka 2011 a dostal aj ďalšie ocenenia.Pán Mercedes získal prestížnu Cenu Edgara Alana Poea za najlepší krimiromán za rok 2015.