Legendárny Nastase sa ospravedlnil za poznámky k Serene Williamsovej

Kapitán rumunského fedcupového družstva Ilia Nastase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 28. apríla (TASR) - Kapitán rumunského fedcupového tímu Ilia Nastase sa ospravedlnil za poznámky na adresu americkej tenistky Sereny Williamsovej. Na tlačovej konferencii pred duelom o účasť v II. svetovej skupine Fed Cupu proti Veľkej Británii v Konstance sa ho novinári spýtali, čo hovorí na to, že svetová jednotka je tehotná.povedal Nastase narážajúc na to, že Serena je tmavej pleti a jej snúbenec Alexis Ohanian je beloch. Nastaseho "diskriminačné" výroky už vyšetruje Medzinárodná tenisová federácia (ITF).vyhlásil legendárny Rumun.Nastase sa nedokázal vpratať do kože ani počas fedcupového zápasu s Britkami. V sobotu ho vykázali na tribúnu a po dvoch oficiálnych upozorneniach neskôr aj zo štadióna po tom, ako vulgárne vynadal Johanne Kontovej. Britská jednotka, ktorú predtým urážali rumunskí diváci, sa rozplakala a zápas medzi Kontovou a Soranou Cirsteovou museli prerušiť.dodal Nastase, ktorému pre jeho búrlivé správanie v 70-tych rokoch prischla prezývka "Nasty".