Legendárny predstaviteľ Draculu, herec Christopher Lee by mal 95 rokov

Na archívnej snímke z 5. marca 2010 slávny britský herec Christopher Lee pózuje počas rozhovoru v Londýne. Herec, ktorý sa preslávil úlohou grófa Drakulu, Rocheforta z Troch mušketierov či Sarumana z trilógie Pána prsteňov , zomrel v nemocnici vo veku 93 rokov v nedeľu 7. júna 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Americká herečka Angelina Jolieová, jej expartner Brad Pitt a herec Christopher Lee. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 27. mája (TASR) - Legendárny predstaviteľ Draculu, britský herec Christopher Lee by mal 95 rokov. Narodil sa 27. mája 1922 v Londýne vo Veľkej Británii.Vychudnutý dlháň Christopher Lee, celým menom Christopher Frank Carandini Lee, so zvučným hlasom a planúcimi čiernymi očami sa stal svetoznámym vďaka postave Draculu v rovnomennom filme režiséra Terencea Fishera z roku 1958. Odvtedy mal na konte viac ako 250 celovečerných filmov, okrem iných aj Star Wars (Hviezdne vojny), Lord of the Rings (Pán prsteňov) alebo Man with the Golden Gun (Muž so zlatou zbraňou). Táto bondovka s Rogerom Moorom v hlavnej úlohe z roku 1974 bola pre Christophera Leeho pamätnou. Práve v nej si zahral protivníka agenta 007, zloducha Francisca Scaramangu, a na dlhší čas mu prischli postavy negatívnych hrdinov. Herec, ktorý bol nevlastným bratrancom literárneho otca Jamesa Bonda, spisovateľa Iana Fleminga, dostal podobnú ponuku už v čase príprav prvej bondovky Dr. No, vtedy ju však odmietol.Počas druhej svetovej vojny (1939-1945) sa ako vojak zúčastnil viacerých ťažení v Európe a Afrike, neskôr pôsobil v Kráľovskom vojenskom letectve (Royal Air Force - RAF) a vďaka svojej dokonalej nemčine pracoval aj pre britské tajné služby. Vtedy sa osobne spoznal s Janom Kubišom a Jozefom Gabčíkom, ktorí sa v Spojenom kráľovstve pripravovali na operáciu Anthropoid. Ich úlohou bol atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v Protektoráte Čechy a Morava.Christopher Lee, ktorý bol rytierom Rádu britského impéria (2009) s právom používať pred menom titul sir i veľvyslancom Detského fondu Organizácie Spojených národov (United Nations International Children's Emergency Fund -UNICEF), bol hosťom aj na Slovensku a v Českej republike (ČR). Tak napríklad ešte v 80. rokoch 20. storočia nakrúcal v českej Prahe jeden zo svojich hororov a v roku 1995 bol členom poroty na Medzinárodnom filmovom festivale Forum v Bratislave.Osobitnú cenu za celoživotné úspechy si prevzal v roku 2002 od združenia Evening Standard British Film Awards v Spojenom kráľovstve. V roku 2008 zavítal na Medzinárodný filmový festival (MFF) v českých Karlových Varoch. Britská akadémia filmových a televíznych umení mu v roku 2011 udelila čestné ocenenie BAFTA za celoživotné dielo.Z bohatej filmografie britského herca možno popri Draculovi spomenúť snímky Hamlet (1948), Private Life of Sherlock Holmes (Súkromný život Sherlocka Holmesa, 1970), Three Musketeers (Traja mušketieri, 1973), Airport '77 (Letisko 77, 1977), Gremlins 2 (1990). Herec nechýbal ani v skôr spomenutej filmovej adaptácii trilógie Johna Ronalda Reuela Tolkiena Pán prsteňov (2001, 2002 a 2003) a v ďalších pokračovaniach The Hobbit: An Unexpected Journey (Hobit: Neočakávaná cesta , 2012), The Hobbit: The Battle of the Five Armies (Hobit: Bitka piatich armád, 2014) a tiež v snímkach Star Wars: Epizoda II (2002), Epizoda III (2005).Herec Christopher Lee zomrel 7. júna 2015 v rodnom Londýne.