Legiovlak dorazil na miesto, kde počas vojny prebiehali ťažké boje

Na snímke obytný vagón na hlavnej stanici v Žiline 1. augusta 2017. Legiovlak – pojazdné múzeum Československej obce legionárskej pripomína 100. výročie boja légií za samostatný štát.Celá súprava jazdí od roku 2015, keď sa na krátky čas zastavila aj v Bratislave. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 15. augusta (TASR) – Replika legionárskeho vlaku, ktorým sa v prvej svetovej vojne prepravovali pozdĺž Ruska po Transsibírskej magistrále československí legionári, dorazila dnes do Medzilaboriec. Legiovlak, resp. pojazdné múzeum, ktoré reflektuje život a činnosť legionárov v rokoch 1918–1920, si môžu na miestnej železnici pozrieť záujemcovia do stredy 16. augusta.Celý projekt vznikol v roku 2009. O šesť rokov neskôr sa dostal Legiovlak prvýkrát na koľajnice. Skladá sa z 13 zrekonštruovaných vozňov. Predstavujú prierez toho, čo na koľajniciach legionári mali. Ide napr. o veliteľský či zdravotnícky vozeň, štábny vagón, kde sa plánovali bojové operácie, ale aj špecializované vozne, ako je kováčsky či krajčírsky, v ktorom si šili svoje vlastné uniformy.Súčasťou súpravy je tiež ubytovacia časť či premietací vozeň, v ktorom si môžu návštevníci pozrieť dobové zábery.uviedol pre TASR tajomník projektu Legiovlak Jiří Charfreitag. Legiovlak bude po slovenských koľajniciach jazdiť do konca septembra.To, že dorazil práve do Medzilaboriec, je veľmi symbolické. V meste a jeho okolí totiž reálne prebiehala počas prvej svetovej vojny bojová činnosť.vysvetlil pre TASR Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy s tým, že neskôr sa práve z Českej družiny vyvinuli československé légie v Rusku. V rámci tohto dvojdňového podujatia sa KVH Beskydy prezentuje aj výstavou Pradedovia na frontoch 1. svetovej vojny.uzavrel.Vojnové udalosti pripomína v Medzilaborciach viacero cintorínov. V apríli budúceho roka je tu naplánovaná aj rekonštrukcia bojov z prvej svetovej vojny pri príležitosti 100. výročia jej ukončenia.