Leicester prepustil trénera Shakespearea

Na archívnej snímke tréner Craig Shakespeare. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City prepustil po štyroch mesiacoch z trénerskej lavičky 53-ročného Craiga Shakespearea."Líšky" pod jeho vedením nemali najlepší štart do nového ročníka, z ôsmich stretnutí dokázali získať len chudobných šesť bodov, pričom nezvíťazili v šiestich zápasoch za sebou. Momentálne sa nachádzajú na 18. mieste, čo by na konci sezóny znamenalo zostup do nižšej súťaže.Shakespeare sa pritom ujal vedenia tímu len vo februári, keď nahradil Taliana Claudia Ranieriho. Jeho angažovanie malo byť len dočasné, s tímom sa však dokázal udržať v Premier League, preto si v júni vyslúžil od klubu trojročný kontrakt. Informoval portál BBC.