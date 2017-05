Lekári chcú na pohotovosti slúžiť do 22.00 h, ľahšie sa dopravia domov

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 25. mája (TASR) – Lekári v ambulantných pohotovostiach nechcú slúžiť do jedenástej hodiny v noci, ako im po novom navrhuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Za rozumnejšiu považujú desiatu hodinu v noci, spolu so službukonajúcimi sestrami by sa po takomto čase jednoduchšie dopravili k svojim rodinám.Poukazujú na to Asociácia súkromných lekárov (ASL), Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) v pripomienkach k novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Právnu normu ešte musí schváliť vláda i parlament.píše SLK s tým, že nie každý má auto.upozorňuje SLS. Lekári nesúhlasia ani s navrhovaným dvojeurovým poplatkom pri návšteve ambulantnej pohotovosti. Chcú štvoreurový, dnes ide o necelé dve eurá.Ambulantné pohotovosti v súčasnosti fungujú do rána. Kraje nesúhlasia, aby tie v minimálnej pevnej sieti boli po novom zo zákona k dispozícii do 23.00 h, je to podľa nich v rozpore s programovým vyhlásením vlády.Drucker fungovanie ambulantných pohotovostí po jedenástej hodine v noci nezakázal. Po tomto čase môžu byť k dispozícii, bude to však záležať od dohody s krajmi. Ak k dohode nedôjde, k dispozícii sú podľa neho urgenty v nemocniciach a záchranári – tí sa voči tomu ohradili, ide podľa nich oMinistrove zámery sa nepáčia Košickému, Nitrianskemu či Žilinskému kraju, sú za zákonom povinnú službu lekárov do siedmej hodiny rána – teda tak, ako je tomu dnes.píše v pripomienke Žilinský kraj.Drucker v právnej úprave stanovil i minimálny rozsah ordinačných hodín pre všeobecných lekárov, mali by trvať najmenej 30 hodín do týždňa. Ambulancie ani kraje s tým nesúhlasia.uvádza SLK.Počet ordinačných hodín týždenne sa však zdá krajom primalý. Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že sa tým zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti a viac vyťažené budú ambulantné pohotovosti.píše zase v pripomienke Žilinský kraj.Krajom sa nepáči ani im udelená povinnosť zorganizovať prevádzku ambulantnej pohotovosti v prípade, ak by ju vysúťažený organizátor nedokázal zabezpečiť. Odmietajú suplovať povinnosť víťazných subjektov, ministerstvo zdravotníctva má podľa nich v súťaži vyberať spoľahlivo.Druckerova právna norma mení systém fungovania ambulantnej pohotovostnej služby. Pacientom má byť k dispozícii v kratšom čase ako doteraz. Súčasné lekárske služby prvej pomoci by mali zaniknúť najneskôr v júli budúceho roka.Po novom má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť takejto pohotovosti. V pevnej sieti by mala povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 23.00 h, v dňoch pracovného pokoja zase v čase od 7.00 do 23.00 h. Doplnková pohotovosť bude dobrovoľná, k dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase medzi 16.00 h a 23.00 h a nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 23. hodinou.Novela rieši i poplatky na pohotovostiach. Pacient s kašľom či nádchou zaplatí po novom na urgente v nemocnici desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa zvýši z 1,99 na dve eurá. Úhrady sa však nebudú týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.