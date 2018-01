Lekári žiadali odklad eZdravia, štát odkázal toto

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 6. januára (TASR) – Ostrý tohtoročný štart elektronizácie zdravotníctva (eZdravie) je podľa ambulantných lekárov. Hovoria o chaose, práca so softvérom môže ľudí v ambulanciách a čakárňach zdržať, obávajú sa výpadkov.povedal v polovici decembra minulého roka Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL).Upozornil tiež, že veľká časť ambulancií sa do systému nevie zapojiť včas. Mnohým totiž koncom roka 2017 stále chýbali čítačky či karty, hoci im to už štát mal zabezpečiť. Za problém označil aj sankcie, ktoré lekárom hrozia, ak sa nezapoja včas, tí nemali vydiskutované ani viacero vecí z legislatívy týkajúcej sa eZdravia.Lekári preto žiadali o posunutie termínu povinného zapojenia sa. Štát im ale nevyhovel.odkázal v decembri 2017 minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).upokojil Peter Blaškovitš, šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré ma eZdravie na starosti.Lekárom sa ale formulka o individuálnom prístupe a objektívnych príčinách nie veľmi pozdáva. Vyzvali preto za čo najrýchlejšiu zmenu zákona, ktorá o sankciách hovorí, apovedal šéf Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár s tým, že lekári sú za zrušenie tohto paragrafu. Objektívne príčiny by chceli v zákone špecifikovať. Zdôraznil, že lekári sú za elektronizáciu zdravotníctva, no nemá sa to robiťBlaškovitš tvrdí, že odklad eZdravia by podľa neho nič nepriniesol. Drucker s ním súhlasí.povedal.Podľa šéfa NCZI nie je nutné ihneď meniť legislatívu súvisiacu s eZdravím. Je si však vedomý, že ju bude treba zmeniť. A to v čase,EZdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť sa má i duplicitným vyšetreniam. Odstrániť sa majú opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívniť návštevy u lekára, obmedziť zase nepriaznivé účinky liekov.Elektronizácia zdravotníctva si podľa NCZI doteraz vyžiadala 87,8 milióna eur z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Termín ostrého spustenia elektronických služieb do praxe sa viackrát posúval. Pôvodne sa tak malo stať už v roku 2013, kedy mala začať fungovať jeho pilotná verzia. Nakoniec sa elektronizáciu podarilo spustiť pilotne od roku 2015 a naostro od januára 2018.