Letecký útok v Sýrii porušil medzinárodné právo. Zhodli sa Blaha, Paška, Klus a Krajniak

BRATISLAVA 15. apríla – Letecký útok USA, Veľkej Británie a Francúzska na výrobne a sklady chemických zbraní v Sýrii je porušením medzinárodného práva, pretože sa uskutočnil bez mandátu OSN.V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa na tom v nedeľu zhodli Ľuboš Blaha (Smer-SD), Jaroslav Paška (SNS), Martin Klus (SaS) a Milan Krajniak (Sme rodina).Mocnosti mohli s útokom počkať, kým experti OSN nepreveria, či boli v meste Ghúta skutočne použité chemické zbrane proti civilistom. Vyjadrili tiež presvedčenie, že tento krok nepovedie k ďalšej eskalácii napätia či k medzinárodnému konfliktu, keďže bol vopred oznámený a presne cielený, ako aj bez obetí na životoch.

Paška si myslí, že bola porušená zmluva o NATO

Blaha je presvedčený, že Slovensko nemôže mať dvojitý meter a musí bojovať proti akémukoľvek porušeniu medzinárodného práva. Podotkol, že zatiaľ sa nedokázalo, že sýrska vládna armáda skutočne použila v Ghúte chemické zbrane.Paška si myslí, že USA, Británia a Francúzsko bombardovaním porušili aj zmluvu o NATO, ktorá hovorí, že členské štáty by sa mali zdržať použitia sily pri medzinárodných sporoch, aby neohrozili svetový mier.Takýto postup by podľa neho nemal svet tolerovať. „Nemôže sa rozhodovať na úrovni mocností,“ vyhlásil Paška. Poznamenal tiež, že ak by chemické zbrane v bombardovaných zariadeniach skutočne boli, „bola by to ekologická katastrofa“.

Krajniak hovorí o divadle pre verejnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Klus zdôraznil, že letecký útok nebol útokom Severoatlantickej aliancie. Myslí si, že išlo o odstrašujúci útok, pričom západné krajiny jednoznačne ukázali, že „v zbraniach majú navrch“. Krajniak považuje letecký útok za divadlo pre medzinárodnú verejnosť. „Mocnosti si obhajujú svoje záujmy,“ vyhlásil s tým, že podľa neho išlo o izolovaný skutok.Diskutujúci sa zhodli aj na tom, že v medzinárodnej politike by sa malo Slovensko správať ako suverénna krajina, obhajujúca svoje záujmy. Podľa Blahu a Pašku by sa Slovenská republika mala snažiť o dobré vzťahy so všetkými krajinami vrátane Ruska, ktoré je pre Slovensko dôležitým ekonomickým partnerom. Klus a Krajniak považujú za kľúčové najmä naše členstvo v EÚ a NATO. „Slovensko je členom Západu,“ vyhlásil Klus.